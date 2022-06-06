Ünlü Estetik Cerrah Mustafa Nihat Koç’tan Paris çıkarması

Son dönemler de bir çok başarılı estetik operasyonlarda imzası olan Mustafa Nihat Koç özel bir davet için Paris'e gitti.

Kendi gibi doktor olan Eşi Nihal Koç ve arkadaşları Yalçın Gürsoy ve eşi Azime Gürsoy ile Estetik Cerrahlar, Dermatologlar ve Medikal estetik hekimlerinin katıldığı, 3-4-5 Haziran 2022 tarihlerinde Paris'te düzenlenen IMCAS Dünya Estetik Kongresinde tanıtama katılan çiftler estetik operasyonlarında son teknoloji ürünleri yakından inceledi ve seminerlere katıldı.

Mustafa Nihat Koç ziyarete Paris gezisine ilişkin, "Son zamanlarda sürekli yenilenen teknikler ve bunları kulanmamızı sağlayan yeni teknoloji ürünleri yakından görmek istedik ve gerçekten burada çok güzel bir atmosferdeyiz. Arkadaşlarım ve sevgili eşim ile çok faydalı görüşmelerde ve bilgi alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Koç şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ki dünyada estetik alanında en çok tercih edilen ülkeyiz ve benim de bir çok ülkeden gelen misafirlerim var. Türk doktorlarının başarısını bütün dünya ya gösteriyor olmaktan mutluyuz. Yakın zamanda biz de sürpriz proje ortaklıkları yapacağız, umarım beğenirsiniz. Tabi ki heyecanımızın taze kalması için şimdi söylemiyorum"diye ekledi. Yaptığı önemli işlerini tv formatına da taşıyan ünlü estetik cerrah o alandaki başarısını da sürdürmeye devam ediyor.

Her pazar ekranlarımıza konuk olan özel bir ulusal kanalda birbirinden önemli konuklar alıyor ve hastalarına güven veren bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başarısını bir de ödül ile taçlandıran ünlü doktor, kliniğinin yaza merhaba adı altında çok özel bir event ile dostları ile buluştu. ünlü isimlerin de katıldığı bu özel event ile " Geç kalmış bir pandemi arasını kapattık. Aslında sevgili eşim Dr.Nihal Koç ile basınında ilgisi bizi ayrı mutlu etti. Umarım bir daha dünyamız öyle karanlık günlere girmez ve geç kaldığımız tüm güzellikleri dolu dolu yaşarız"