Savunma ateşi!

Gündüzeli kardeşler kurtarılamadı. Katil amca, yakalanıp gözaltına alındı. Cinayetin ardından Mehmet Gündüzeli'yle birlikte kaçtıkları belirlenen iki oğlu Uğur Gündüzeli (20) ile Musa Gündüzeli (22) de yakalandı.