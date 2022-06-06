Savunma ateşi!

Bursa Nilüfer'de at çiftliği sahibi Mehmet Gündüzeli (50), 3 gün önce jokey yeğenleri Ferman (19) ve Şahin (20) Gündüzeli ile aralarında ortak aldıkları arazi yüzünden husumet çıktı. Kardeşler, amcalarının oturduğu bağ evini bastı. Mehmet Gündüzeli, yeğenlerini tabancayla vurup kaçtı.
Gündüzeli kardeşler kurtarılamadı. Katil amca, yakalanıp gözaltına alındı. Cinayetin ardından Mehmet Gündüzeli'yle birlikte kaçtıkları belirlenen iki oğlu Uğur Gündüzeli (20) ile Musa Gündüzeli (22) de yakalandı.
Mehmet Gündüzeli, cinayeti tehdit edildiği ve aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini söyledi. Mehmet Gündüzeli, "Yeğenim Şahin Gündüzeli beni sürekli tehdit edip para istiyordu. Yine tehdit edince aramızda çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Üzgünüm" dedi.