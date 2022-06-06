Geçtiğimiz temmuz ayında kır düğünü için bir işletmeyle anlaştı. Düğünleri için 3 ay boyunca dans ve oyun eğitimi bile aldı. Tören sonrası video görüntülerini istediklerinde büyük şok yaşadı! Çünkü işletme, kameranın kayıt tuşuna basmamıştı! En mutlu günlerine ait hiçbir görüntünün olmadığını öğrenen Tolaman çifti, soluğu mahkemede aldı. 50 bin lira tazminat kazandı. Uğur Tolaman, "Bize değil 50 bin 150 bin TL bile verseler videolarımızı isterdik" diye dert yandı! Gizem Tuğba Tolaman ise mağduriyeti şöyle anlattı: Bir tuş bizi mahvetti. En güzel günümüz zehir oldu.



Gizem-Uğur Tolaman evlilik kararı aldı. Kır düğünü için bir işletmeyle anlaştı. Organizasyon sırasında, kameranın kayıt tuşuna basılmadığı ortaya çıktı! En mutlu günleri zehir olan ikili 50 bin lira tazminat kazandı.