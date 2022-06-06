Düğün dönüşü pusu

Araçta bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Arslan'ın İnciraltı semtindeki bir düğünden döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



BODYGUARD CINAYETI

İstanbul Ataşehir'de dün sabah Murat Dinler, gece kulübüne girmek istedi. Bodyguard Emre Yılmaz ise Dinler'in içeri girmesine izin vermedi. İkili arasında arbede yaşandı. İşletme sahibi Nizamettin Özlü'nün yanına giden Dinler, Özlü'ye silah çekti. 'Beni nasıl içeri almazsınız.' dedi. Bu sırada Dinler'in peşinden gelen bodyguard Emre Yılmaz da Dinler'e peş peşe ateş etti. Murat Dinler, hayatını kaybetti. Emre Yılmaz ise kolundan yaralandı. Yaşanan olayda kulüpte bulunan 4 müşteri hafif şekilde yaralandı.



ACIYA BOĞULDUK

Diyarbakır'da 4 lise öğrencisi, dün Dicle Nehri'ne girdi. Öğrencilerden 1'i kıyıya ulaşmayı başardı. Ancak 3'ü akıntıya kapıldı. Sudan çıkarılan öğrenciler, hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep'te de Fırat Nehri'ne giren 1 kişi boğularak can verdi.





60 YILLIK EŞINE ACIMADI

Edirne Havsa'da 7 çocuk sahibi Yusuf Akbaş (86), tartıştığı eşi Hasibe Akbaş'ı (81), av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahlı intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, can verdi. 60 yıllık evli çift kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.