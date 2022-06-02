Mardin'de ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Karahan, yasaklanmasına rağmen turistlerin bindirildiği ve eziyet edilen atlarla ilgili yaptığı paylaşım yaptı. Bu nedenle iş yerine gelen at sahibi Ş.E, kadına tokat attı. Karahan, "İnsanları atlara bindirip harçlıklarını kazanmaya çalışan gençler var. Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi. Karahan, darp raporu alıp şikayetçi oldu.

TAZMİNATIN DEPP DEPP'İ

ABD'li ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki dava bitti. Jüri üyeleri 14 saat düşündükten sonra Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına karar verdi ve 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Depp'in ise Heard'e zarar tazminatı olarak 2 milyon dolar ödemesine karar verildi. Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise 100 milyon dolarlık karşı tazminat davası açmıştı.

ÖZGÜR KALACAK!

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman, sır şekilde can verdi. Kanında 7 farklı ilaç bulunduğu belirtildi. Sevgilisi Dr. Özgür Tarhan 3 yıl ceza yedi. İstinaf Mahkemesi kararı onayladığı için tahliye olacağı kaydedildi.

SAVAŞ FERYADI

M.City'nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko, ülkesi için ağladı. Milli maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı: Her Ukraynalı tek bir şey istiyor; savaşın bitmesi. Hayalimiz ise Dünya Kupası, Çünkü Ukraynalılar şu anda bunu çok hak ediyor.

ALTIN VURUŞ!

Hırsızlar, Kapalıçarşı'da toptancılık yapan esnafın yolunu kesti. 9 kilo altını çalıp firar etti. Kısa sürede enselendi.

PARAFÜM!

Benjamin de Rothschıld'in 19 yaşındaki kızı Olivia, aile şirketinde işe başladı. Kozmetik departmanının başına atandı. House of Caron adlı parfümün marka değerini zirveye çıkardı.

VAKA TABLOSU HAFTADA BİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak açıklanan Covid-19 tablosunun bugünden itibaren haftalık olarak yayınlanacağını bildirdi. Tablo http://covid19. saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanmaya devam edecek.

74 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 74 milyon 542 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 486 bin 389 lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 717'şer lira, 3 bilenler 164'er lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.

615 BİN DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 615 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 423'er, 4+1 bilenler 495'er, 4 bilenler 51'er, 3+1 bilenler 26'şar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.