17 yıl önce okumadan imzaladığı belge ile 4 katlı evini kaydetti! Hem evi hem de sağlığı gitti

İBRANAME ALDI

Hasan Gökcen, soruşturma kapsamında açılan davaya kendisi de şikayetçi olarak dahil olmak istedi ancak kabul edilmedi. Süreç devam ederken, evinin icradan satılmasını önlemek isteyen Hasan Gökcen, borçlu gösterildiği T.A.'ya 2007 yılında 150 bin TL ödeme yapıp, imzalı ibraname aldı. O dönem T.A., iddiaya göre parayı almasına rağmen ibranamedeki imzanın kendisine ait olmadığını söyleyerek, Hasan Gökcen hakkında suç duyurusunda bulundu. İmza üzerinde yapılan uzman incelemesinin birinde imzanın T.A.'ya ait olduğu, diğerinde T.A.'ya ait olmadığı belirtildi. Bunun üzerine Hasan Gökcen'e 'sahte evrak düzenlemek' suçundan ceza verildi.

11 ŞİKAYET DİLEKÇESİ SAYISIZ BAŞVURU

2008 yılında T.A.'nın başvurusu üzerine icra müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyle Hasan Gökcen'in evi 123 bin TL bedelle satıldı. Ev bugüne kadar 3 kez el değiştirmesine rağmen aile, tapu iptal davası açtıkları gerekçesiyle evi tahliye etmeyi kabul etmedi. Hasan Gökcen, haklılığını kanıtlamak için 11 kez savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık ticari bir olay olduğunu ve hukuk mahkemelerince görülmesi gerektiğini belirterek, suçlama hakkında 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi.

2018 yılında Hasan Gökcen'in şikayetini değerlendiren bir savcı, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmak üzere iddianame hazırladı. İddianame kabul edildi. Yapılan duruşmada söz konusu ipotek işleminde atılan imzanın müştekiye ait olduğu ve tapu dairesinde imzalandığı, müştekinin hukuk mahkemelerinde bir sonuç alamadığı için bu yola başvurduğu kanaatine varılarak sanıklar hakkında beraat kararı verilip duruşma sonlandırıldı.