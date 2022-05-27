Doktorların yanlış teşhis koyması sonucunda genç çocuğun bir testisi alındı

Zonguldak'ta İran asıllı Ermiya Khashijan (14), 1.5 ay önce uzun süre bisiklete bindikten sonra karın ve kasıklarındaki ağrı şikayetiyle hastaneye gitti. Kendisine lavman (sıvı verme işlemi) yapılarak, ağrı kesici ilaç verildikten sonra evine gönderildi.

Ağrıları geçmeyen çocuk, 4 gün sonra bu kez başka bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Khashjian'ın testislerinden biri alındı. Kalan testisini kurtarmak için de bir ameliyat daha olacağını belirlendi. Ailenin avukatı, kasık ağrısı şikayetiyle gittikleri hastanede hatalı teşhis koyulduğunu, çocukta organ kaybına neden olduğu gerekçesiyle doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Anne Leyla Rakhshande, doktorların 'iyileşir' sözlerine güvendiklerini söyledi.