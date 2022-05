Mine hanımın Arnavut Kremi satış rekorları kırıyor

Ev hanımı olan Mine Nerezli tarafından üretilen "Mine Hanımın Arnavut Kremi" cildin beyazlığı sağlamasının yanı sıra deride oluşan bozulmaları ve tahrişi de ortadan kaldırıyor. Böylelikle kadınların en çok uğraş verdikleri cilt problemleri de tarihe karışıyor.

Yılardır bu işi yaptıklarını belirten Mine Nerezli, "Bu Balkanlara has bir krem. Kremin cildi beyazlatıcı bir etkisi var ama sadece bununla da kalmıyor. Lekeleri götürüyor, yenilemeyi sağlıyor. Cilt kendini onarıyor. Haliyle daha temiz ve beyaz bir görünüm kazanıyor. Sivilce lekeleri, siyah noktalar, egzama, mantar, roza, gül hastalığı, kılcal damar yağ bezeleri, ameliyat izleri gibi birçok cilt ve deri hastalığına şifa sağlıyor. Cildi hem onarıyor hem koruyor. Genç kalmak ve sağlıklı bir cilt için harika bir ürün." dedi.

Türkiye'de tek olan MİNE HANIMIN ARNAVUT KREMİ

Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu, ayrıca Helal Sertifikası sahibi olduğunu alerji testlerinin yapılmış Aile mirası olduğunu belirten Nerezli "Krem aslında bilinen bir ürün. Balkanlarda yüzyıllardır kullanılıyor ancak Türkiye'de malesef bunun da sahterkarlıkları var. Biz kendimizi bunlardan ayrı tutmak ve bu konuda güvenilir olduğumuzu göstermek için ürünümüzü yetkili makamlara gönderdik, test ettirdik. Çok şükür hepsinde de ürünümüz başarıyla geçti. Şu anda bu alanda tekiz. Bizim ürünümüzden başka bakanlığın onay verdiği böyle bir krem mevcut değil." ifadelerini kullandı.

"SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ"

Ürünün her yaştan kişi tarafından kullanıldığını belirten Mine Hanımın Arnavut Kremleri'nin sahibi Mine Nerezli , "Aslında cilde bakım daha çok kadınların derdi gibi algılanıyor ancak bu durum pek de gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'nin her yerinden, her yaştan müşterimiz var. Kremin cildi beyazlatma özelliğinin yanı sıra cildi yenilemesi, tahriş olan bölgeyi sağlığına kavuşturması ürünün yaygınlığı konusunda büyük etken. Öte yandan özellikle kadınlar cilt temizleyicilerine ciddi paralar veriyor. Çünkü her bir bölge için ayrı bir temizleyici var ama Arnavut Kremi ile birlikte bu durumun da ortadan kalktığını söyleyebiliriz" dedi.