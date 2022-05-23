Şahin Karademir: Organik gül suyunu herkes kullanmalı

Gül suyu, çok yönlü bir ürün. Yemeklere konulduğunda lezzetli bir tat veriyor, cilde sürüldüğünde iyileştirici ve gençleştirici etki gösteriyor. Gül suyunun içerisinde A, B, C ve E vitaminleri de barındırdığını söyleyen üretici Şahin Karademir, "Faydaları saymakla bitmeyecek bu ürün, sadece kozmetik ve gıda sektöründe değil, ilaç sanayisinde de kullanılıyor. Antibakteriyel ve antioksidan özellikleri bulunan organik gül suyunun depresyona da iyi geldiği biliniyor" diyor.



"TRAŞTAN SONRA TAHRİŞİ ÖNLER"

Güllerin uygarlık tarihi boyunca kadınlarla özdeşleştirildiğini ve gül suyunu da daha çok kadınların kullandığını belirten Şahin Karademir, bu mucizevi sıvının erkekler için de birçok faydası olduğunu söylüyor: "Gül suyu hassas ciltlere iyi geliyor, cildi ferahlatıp rahatlatıyor. Bu nedenle birçok uzman, erkeklere tıraştan sonra tahrişi önlemek amacıyla gül suyu kullanmalarını öneriyor. Erkekler, gül suyunu yorgun gözlerdeki şişlikleri indirmek için de kullanabilir. Gül suyu ile ıslatılmış pamuğu gözlerin üstünde bekletmek, şişliklerin inmesini sağlayacaktır. Ayrıca ciltte enfeksiyon varsa, bunları gidermek için de gül suyu kullanılabilir."



"BOĞAZ AĞRILARINA DA İYİ GELİR"

Şahin Karademir, gül suyunun diğer faydalarını da şöyle sıraladı: "Boğaz ağrılarına iyi gelir. Diş eti ağrılarını geçirir. Hatta çocukların ateşi olduğunda da vücutlarına püskürtülerek veya pamukla sürülerek kullanılabilir."

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