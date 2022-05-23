Dünyada bir ilk Red Wolf Medya Kurucusu Efe Bozkurt’tan geldi

Çok kısa bir süre içerisinde sosyal medya fenomenlerine 5 milyon TL dağıtarak destek olan genç girişimci Bozkurt, şimdi de kurmayı planladığı 'Fenomen Evi' projesi için yaklaşık 15 milyon TL'lik bir bütçe ayırdığını duyurdu. Kuracağı fenomen evi projesi ile özellikle sosyal sorumluluk projelerine çatısı altındaki fenomenler vasıtasıyla ciddi destekler vermeyi planladığını açıklayan Efe Bozkurt "Sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünyada bir ilke imza atıyoruz." dedi. Fenomenlerin gençler üzerindeki etkisinin bilincinde olan Bozkurt, ''Gençlerimize iyi örnek olacak, onları iyiye yöneltecek isimlerle çalışıyoruz. Kime hitap ettiğimizin bilincindeyiz.'' diyerek hedef kitleyi tanıdıklarının altını çizdi.

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