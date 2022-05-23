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    • Yaşam
    • 23.05.2022 13:50
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    • 23.05.2022 13:50
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    Dünyada bir ilk Red Wolf Medya Kurucusu Efe Bozkurt’tan geldi

    Red Wolf Medya Kurucusu Efe Bozkurt sosyal medya fenomenlerini bir çatı altında toplamak için çalışmalarına başladı. TikTok uygulaması üzerinden fenomenlere dağıttığı hediyelerle sosyal medyanın en çok konuşulan insanlarından biri olan Efe Bozkurt’tan yeni bir girişim geldi.

    Dünyada bir ilk Red Wolf Medya Kurucusundan

    Çok kısa bir süre içerisinde sosyal medya fenomenlerine 5 milyon TL dağıtarak destek olan genç girişimci Bozkurt, şimdi de kurmayı planladığı 'Fenomen Evi' projesi için yaklaşık 15 milyon TL'lik bir bütçe ayırdığını duyurdu. Kuracağı fenomen evi projesi ile özellikle sosyal sorumluluk projelerine çatısı altındaki fenomenler vasıtasıyla ciddi destekler vermeyi planladığını açıklayan Efe Bozkurt "Sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünyada bir ilke imza atıyoruz." dedi. Fenomenlerin gençler üzerindeki etkisinin bilincinde olan Bozkurt, ''Gençlerimize iyi örnek olacak, onları iyiye yöneltecek isimlerle çalışıyoruz. Kime hitap ettiğimizin bilincindeyiz.'' diyerek hedef kitleyi tanıdıklarının altını çizdi.

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    Haberler Yaşam Dünyada bir ilk Red Wolf Medya Kurucusu Efe Bozkurt’tan geldi
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