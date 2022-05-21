Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.05.2022 08:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2022 08:45
    ABONE OL

    Sağanak yağış kapıda! Hafta sonu planı yapanlara son dakika yağmur uyarısı | 21 Mayıs hava durumu

    Hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği son dakika haberi geldi. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 5 derece kadar artarken, iki bölgede ise yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hafta sonu hangi illerde yağış var? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika tahminine göre yurt genelinde hava durumu raporu.

    Hafta sonu planı yapanlara yağmur uyarısı

    Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 21 Mayıs Cumartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin rapor yayımlandı. Yapılan değerlendirmelere göre iki bölgede yağış beklendiği açıklandı.

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Güney Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu ve kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 24°C

    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 31°C

    Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 27°C

        İl merkezi ve kıyı kesimleri parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

            ORDU °C, 19°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 22°C

            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 18°C

            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 17°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 16°C

            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 23°C

            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 16°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 26°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 27°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 25°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 28°C

            Parçalı ve az bulutlu
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            ’Seyyah’ ile zamanda yolculuk!
            Haberler Yaşam Sağanak yağış kapıda! Hafta sonu planı yapanlara son dakika yağmur uyarısı | 21 Mayıs hava durumu
                SON DAKİKA