Ayşe Zülal Oruç oturduğu sitede 6 sokak köpeğinin saldırasına uğradı

Sokak köpekleri, dehşet saçmaya devam etti. Son olay Ankara Çankaya'da meydana geldi. Başıboş köpekler, ilçedeki bir siteyi adeta işgal etti! Site sakinlerinin çiğ etle beslediği köpekler, çevredeki her canlıyı hedef seçti! Ayşe Zülal Oruç Levent de önceki gün 6 köpeğin saldırısına uğradığını ve vücuduna 8 dikiş atıldığını söyledi! "Vücudumun kol, sırt ve basen kısmından kepçe şeklinde parça koparılmak suretiyle yaralandım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sesimizi duyurmaya çalıştık ancak ilgilenmediler" dedi. Son 1 ay içerisinde oturduğu sitede 3-4 yetişkinin daha köpeklerin saldırısına uğradığını dile getirdi.