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    Ayşe Zülal Oruç oturduğu sitede 6 sokak köpeğinin saldırasına uğradı

    Ayşe Zülal Oruç Levent, oturduğu sitede 6 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücuduna 8 dikiş atıldı. Vahşeti şöyle anlattı: Vücudumdan etleri kopardılar!

    Hayr’it’ bir şey!

    Sokak köpekleri, dehşet saçmaya devam etti. Son olay Ankara Çankaya'da meydana geldi. Başıboş köpekler, ilçedeki bir siteyi adeta işgal etti! Site sakinlerinin çiğ etle beslediği köpekler, çevredeki her canlıyı hedef seçti! Ayşe Zülal Oruç Levent de önceki gün 6 köpeğin saldırısına uğradığını ve vücuduna 8 dikiş atıldığını söyledi! "Vücudumun kol, sırt ve basen kısmından kepçe şeklinde parça koparılmak suretiyle yaralandım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sesimizi duyurmaya çalıştık ancak ilgilenmediler" dedi. Son 1 ay içerisinde oturduğu sitede 3-4 yetişkinin daha köpeklerin saldırısına uğradığını dile getirdi.



    Saldırıdan canını zor kurtaran Ayşe Zülal Oruç Levent'in vücudu bu hale geldi. İddiaya göre site sakinlerinin çiğ etlerle beslediği sokak köpekleri, 3-4 kişiye daha saldırmış.

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    Haberler Yaşam Ayşe Zülal Oruç oturduğu sitede 6 sokak köpeğinin saldırasına uğradı
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