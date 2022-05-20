Büşra Duran Gündüz: Dubai marka iş birlikleri açısından çok önemli

Konya Selçuk Üniversite'sinden mezun olduktan sonra esi Gokhan Gündüz'ün işi sebebiyle Dubai'ye yerleşen lüks moda ve seyahat Influenceri Büşra Duran Gündüz, "Dubai bütün uluslararası lüks markaların birleştiği tek yer ve aynı zamanda Influecerlarin başkenti olarak görülüyor. Dünya'nın en büyük AVM'lerinden, en lüks otellere, Michelin yıldızlı restoranlardan, popüler aktivitelere aradığınız uluslararası her şey tek bir noktada Dubai'de buluşmuş durumda. Hem marka iş birlikleri açısından fırsat fazla hem de influencerlar arasında rekabet fazla. Özgün ve yaratıcı içerikler yaratamazsanız influencer dünyasının arasından sıyrılmanız çok zor. Ayrıca Dubai nüfusunun yüzde sekseni uluslararası milletlerden oluşuyor. Yaptığınız paylaşımlarla ve ürettiğiniz içeriklerle aynı anda her ülkeden insana Dubai'de hitap etmiş oluyorsunuz. Bu da sizi daha yaratıcı içerikler üretmek konusunda canlı tutuyor." dedi.

DUBAİ'NİN SON ZAMANLARDA POPÜLER OLMASININ EN BÜYÜK SEBEPLERİNDEN BİR TANESİ DE İNFLUENCERLARDİR

Son zamanlarda ünlü simalardan sosyal medya fenomenlerine Dubai pandemiden sonra en uğrak şehirlerden bir tanesi oldu. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de Dubai'deki influencerlarin yaptıkları paylaşımlar olduğuna dikkat çeken sosyal medya fenomeni Büşra Duran Gündüz, "Pandemiyi en az zararla atlatan ülkelerden bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri. Pandemi döneminde ülkenin hiç kapanmadan turistlere açılmasıyla ve buradaki influencerlarin paylaştıkları içeriklerle Dubai'nin tanıtımını tüm dünyaya yapmış oldular" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada moda ve seyahat içeriklerini harmanlayıp paylaşan ve Dubai'de Dijital Pazarlama üzerine yüksek lisansa başlamaya hazırlanan ünlü fenomen Büşra, sosyal medya kariyerinin yanı sıra akademik kariyerinde de başarılarını sürdürmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü markalarla yaptığı iş birlikleriyle markaların kadrajına hell0busra Instagram kullanıcı adıyla çoktan girmiş olan ve ayrıca Instagram'ını başkalarını seyahat etmeleri ve dünyayı deneyimlemeleri için onlara ilham vermek amaciyla kullanan Büşra Duran Gündüz, Dubai'de kurmuş olduğu küçük ekibiyle özgün paylaşımlar yaparak işlerini hız kesmeden sürdürüyor.