Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy Modacı Hasan Altın’ın tasarladığı özel sahne kıyafeti ile tüm gözleri üzerine topladı

Hasan Altın son günlerde bir çok sanat ve cemiyet hayatından birbirinden önemli isimlerin en çok tercih ettiği modacı oldu. Modacı Hasan Altın '"Yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bırakıp caddelerde sokaklarda modanın kalbinin geri attığını görmekten çok mutluyum. Bugüne dek bir çok isme enerjisine ve karakterine özgün çizimler yapmayı seviyorum. Birçok sanat camiasından isimler tarafından tercih ediliyor olmakla da ayrı bir onure oluyorum. Sürpriz projelerim var dünyaca ünlü bir isme şimdilerde özel bir tasarım yapıyorum. Ülkemizin bu konudaki başarısını sınırlarımız dışına çıkarıyor olmak da. Tüm meslektaşlarımıda son yıllarda bu konuda başarılarını örnek alıyorum. Bir Türk modacı olarak da gururluyum. Bu yaz gece hayatına gold, gümüş, turuncu ve gece mavisi tonları hakim olurken plajlar da ise çok renkli tonlar hakim olacak" diye ekledi.