Sevdiğine kavuşmak isteyenler için dua! Ayrıldığı sevdiğine yeniden kavuşmak isteyenlerin okuyacağı dua! Sevdiğine kavuşma duası!

Ya Cami,

Sebbihısme rabbikel'a'la. Elleziy haleka fesevva.Velleziy kaddere feheda. Velleziy ahrecelmer'a. Fece'alehu ğusaen ahva. Senukriüke fela tensa.İlla maşaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa. Ve nüyessirüke lil yüsra. Fezekkir in nefe'atizzikra. Seyezzekkerü men yahşa. Ve yetecen nebühel'eşka. Elleziy yaslennarel kübra. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya. Kad efleha men tezekka.Ve zekeresme rabbihi fesalla. Bel tü'sirunel hayateddünya. Vel'ahıretü hayrün ve ebka. İnne haza lefissuhufel'ula. Suhufi ibrahiyme ve musa.

Ya Mucib,

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'na 'anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa'na leke zikreke. Feinne me'al'usri yüsren. İnne me'al'usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. (amin)