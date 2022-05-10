Op. Dr. Günel Bayramlı dünyaya açılmaya devam ediyor

Azerbaycan'da tıp fakültesini bitirdikten sonra Türkiye'de eğitimine devam eden Op. Dr. Günel Bayramlı konuyla ilgili ''Azerbaycan'da estetik eğitimi, yeni bir alan olduğu için ülkemizde bu saheye daha çok ihtiyaç vardı. Bu yüzden estetiği daha iyi hale getirmek için Azerbaycan'a döndüm ve devletime, milletime faydalı olmak istedim.'' ifadelerini kullandı.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin ulusal kongrelerine devamlı olarak katılan Op. Dr. Günel Bayramlı, hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da yüzlerce başarılı ameliyat gerçekleştirmiş, aynı zamanda hem kendi ülkesinden hem de dünyadan sayısız ünlüyü başarılı bir şekilde opere etmiştir. Bayramlı, halen Azerbaycan'da Plastik ve Estetik Cerrah olarak faaliyet gösteriyor, dünyanın her yerinden hastalarını ağırlamaya devam ediyor.

''Çok şükür 10 yılda Azerbaycan'da tanınır hale geldim ve bunun nedeni bu işi gerçekten sevmemiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak ve gece gündüz çalışmak, bunun için en önemli etkenler. Ben ve ekibim 10 yılda daha da büyüdü. Şimdi dünyaya açılmayı düşünüyoruz. Elbette önce kardeş ülkemiz Türkiye'de kendimizi tanıtmayı sonra da dünyanın diğer ülkelerine giderek bilgilerimizi paylaşmayı düşünüyoruz.'' şeklinde konuşan Op. Dr. Bayramlı, kadın estetik cerrah olmanın avantajlarından da bahsetti.

"Kadın estetik cerrah olmanın önemli bir avantajı var çünkü bir kadın, kadının dilini daha iyi anlıyor. Bir kadın, başka bir kadına ne istediğini daha rahat anlatıyor. Utangaç kadınlar soyunup sorunlarını rahat gösterebiliyorlar.'" diyen Op. Dr. Günel Bayramlı adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.