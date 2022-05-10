Mehmet Kaya: Dijital platformlar belgesel sektörünü canlandırdı

Kurucusu olduğu Koru Medya adlı firma ile bugüne dek çok sayıda belgeselin yapımcılığını üstlenen Mehmet Kaya, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belgesel filmlerin diğer sanat dalları arasında "gerçeğe sadık kalması" özelliğiyle öne çıktığını dile getiren Kaya, "Buna rağmen belgesellerin hak ettiği değeri gördüğünü söylemek pek mümkün değil. Örneğin festivallerde geri planda kalıyor, televizyon satışları pek yapılmıyor. Belgeselciler de kaynak bulmakta zorlanıyor. Haliyle belgesel üretimi kısıtlı. Ancak bu durum dijital platformların hayatımıza girmesiyle yavaş yavaş değişmeye başladı" dedi.



"PANDEMİDE DİJİTAL MECRALARA YÜKLENDİK"

Pandemi döneminde yıldızı parlayan dijital platformlarla birlikte belgesel sektörünün yeniden canlandığını dile getiren Mehmet Kaya, sayıları artan belgesel yapımların artık seyirci tarafında da karşılık bulmaya başladığını söyledi: "Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrıları, dijital platformları eğlence ve yayıncılık sektörünün en önemli figürü haline getirdi. Çünkü sosyalleşememenin getirdiği boşluğu ekran karşısında doldurmaya çabaladık. Dijital platformlar zaten uzun süredir hayatımızdaydı, ancak pandemiyle mücadele etmeye çalışırken bu mecralara daha fazla yüklendik. Abone sayıları katlanan platformlar da hem izleyicinin artan taleplerini karşılamak hem de rakipleri arasında öne çıkabilmek adına farklı alanlarda içerik üretmeye başladı. Yaşanan bu hızlı değişimin yansımalarını belgesel alanında da görmeye başladık tabii. Platformların belgesel talebinin artması, yapımcıları harekete geçirdi ve bu sayede tüm dünyada sektör yeniden canlandı."



"TİNDER AVCISI BELGESELİ TÜM DÜNYADA FENOMEN OLDU"

Başarılı bir belgeselin milyonlarca dolara mâl edilen film veya dizileri geride bırakabileceğine dikkat çeken Mehmet Kaya, Netflix'in izlenme rekorları kıran belgeseli "Tinder Avcısı"nı örnek gösterdi: "Netflix'in 'Tinder Avcısı' belgeseli, dizi ve filmlere büyük fark attı. Hatta tüm dünyayı kasıp kavuran bir fenomene dönüştü, haftalarca en çok izlenenler listesinin zirvesinde kaldı. Masum kadınları akıl almaz yöntemlerle dolandıran bir sözde milyarderin hikayesi milyonlara ulaştı. Hemen ardından yine aynı platformda başka bir dolandırıcılık hikayesini konu alan 'Inventing Anna' belgeseli yayına girdi ve o da tüm dünyada gündem oldu, izlenme rekorları kırdı. Bunlar bize konusu ne kadar kasvetli ve karanlık olursa olsun, iyi işlenmiş belgesellerin de popüler olabileceğini gösterdi. Bu sayede yapımcıların da ilgisi yeniden bu sektöre kaydı. Belgesel yapımlara yönelik ilginin artması mutluluk verici. İlerleyen dönemlerde başka belgesellerin de dünya çapında elde edeceği başarıları konuşacağımıza eminim. Dileğim, bizim çektiğimiz belgeseller arasından da tüm dünyada ses getirecek bir yapımın çıkması."