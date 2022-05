Furkan Kaya: “Belgeseller Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.”

Koru Medya Reklam Ajansı Kurucu Ortağı Furkan Kaya, abisi Mehmet Kaya ile birlikte hayata geçirdikleri iddialı projelerle adlarından söz ettirmeyi sürdürüyor. Her biri alanlarında söz sahibi iş ortakları ile çalışmalarını sürdüren ikili, son dönemde belgesel ve kısa filmlerle Türkiye'nin tanıtımına da önemli katkılar sunuyor. İş ortakları arasında yabancı film ve prodüksiyon ekipleri de bulunan Kaya kardeşlerden Furkan Kaya, "Koru Medya ailesi olarak bu topraklara ve insanımıza hizmeti kendimize görev sayıyor, buradan hareketle belgesel ve kısa film projelerimizde tarihi mekanlara odaklanıyoruz. Çünkü ürettiğimiz içeriklerin ülkemizin tanıtımına sağladığı katkının farkındayız" diyor.



"PROJELERİMİZLE TARİHE NOT DÜŞECEĞİZ."

Özellikle belgesellerin turizme önemli katkı sağladığını vurgulayan Furkan Kaya, "Türkiye'yi dünyaya gerçek anlamda tanıtmanın en etkili yolu belgesellerdir. Çünkü belgeseller gerçekleri olduğu gibi yansıtıyor ve insanları daha çok etkiliyor" deyip ekliyor: "Yaptığımız projelerle yurt içinden ve dışından olumlu, bizi mutlu eden geri dönüşler alıyoruz. Bu bizi motive ediyor ve daha büyük projeler için cesaretlendiriyor. Ülkemiz kültürel anlamda birçok değere sahip. Yaptığımız ön çalışmalarda bu değerleri, eserlerin birçoğunun hak ettiği şekilde anlatılmadığını, tanıtılmadığını tespit ettik. Önümüzdeki dönemde bu alanda ses getirecek projelerimizi sırasıyla duyuracağız. Böylelikle hem ülkemizin tanıtımına destek olacağız hem de tarihe not düşeceğiz."