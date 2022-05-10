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    • Yaşam
    • 10.05.2022 10:30
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    • 10.05.2022 10:30
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    Dr. Burcu Kardaş Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Biyografisi

    Dr. Burcu Kardaş Arslan, 9 Mart 1974 yılında Malatya’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Malatya ve Eskişehir’de tamamladı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladı ve 1988 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra Almanya’da Köln Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana bilim dalında ihtisasa kabul edildi. Yurt dışında farklı disiplinlerde, alanında uzman doktorlarla çalışarak yeni teknikler öğrenmenin yanında vakalara çok yönlü bakma alışkanlığı kazandı.

    Burcu Kardaş Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Buradaki eşsiz tecrübelerin ardından Amerika'ya giderek Detroit'te Wayne State Üniversitesi'nde çeşitli alanlarda çalışmalarına devam etti. İhtisası süresince infertil (kısır) hastalarda VEGF molekülünün IVF (tüp bebek) başarısı üzerine olan etkileri ve endometriozisli hastalarda foliküler sıvı VEGF konsantrasyonlarının karşılaştırılması ile ilgili araştırmalara katıldı. Ardından Türkiye'ye dönüş yapan Burcu Kardaş Arslan, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık diplomasını aldı.

    Özel bir klinikte "Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı" olarak çalıştıktan sonra 2006 yılında kendi kliniğini kurdu. 2006 yılından beri hastalarının yanlarında yer alarak destekleyici ve sorun çözücü bir rol üstlenen Dr. Burcu Kardaş Arslan, kadın sağlığı ve hastalıkları, infertilite (kısırlık), riskli gebelikler ve genital estetik işlemleri hakkındaki prosedürleri kliniğinde tüm hastalarına aktarmaya devam etmenin yanında koruyucu hekimlik ve sağlıklı yaş alma konusunda da bilgilerini hastalarına aktarmaktadır.

    Ayrıca Dr. Burcu Kardaş Arslan'ın 2 oğlu vardır. 2001'de dünyaya gelen Bora Mert annesi ve babası gibi eğitim hayatına tıp fakültesinde devam etmekte, 2007'de dünyaya gelen Cenk ise yurtdışında eğitimine devam etmektedir.

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