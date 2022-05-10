Doç. Dr. İsa Özbay ‘’Rinoplasti öncesi değerlendirme önemli’’

Kısaca burun estetiği anlamına gelen 'rinoplasti' uygulamaları için ''Rinoplasti, burun iskeleti üzerinde yapılan değişikliklerle buruna yeni bir şekil verilmesi işlemine denir. Buradaki değişiklikler sadece iskelet üzerinde yapılır, hastanın cilt kalitesi ve cilt tipi değiştirilemez.'' açıklamasını yapan Doç Dr. İsa Özbay, hastaların geçmişte aldığı travmalar, burun şeklindeki bozukluklar, nefes alma güçlüğü gibi fonksiyonel nedenlerin yanı sıra hiçbir sağlık problemi olmadan kozmetik ve estetik amaçlarla da yapılabildiğini ekledi.

Rinoplasti uygulaması yaptırmak isteyen gençler için ''Burun estetiği ameliyatını kadınlarda 17, erkeklerde 18 yaşını doldurmuş olanlarda yapıyoruz.'' şeklinde konuşan Doç. Dr. Özbay, üst yaş sınırı ile ilgili şunları söyledi. ''Her ne kadar üst yaş sınırı olmasa da özellikle yaş ilerledikçe, cilt ve kıkırdak yapıdaki kolajen miktarının azalacağını ve kozmetik başarının azalacağını bilmeleri gerekiyor." dedi.

Burun estetiği düşünen hastaları için ameliyat sonrasının da oldukça önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özbay, "Rinoplasti ameliyatı düşünen hastaların takıntılı olmaması gerekir. Bu anlamda mükemmel ya da kusursuzluk gibi beklentilerin gerçekçi olmadığının bilinmesi gerekir. Bir başkasının burnu ile değil de kendi burunlarının önceki haliyle burunlarını kıyaslamaları gerektiğini söylemek isterim. Önemli olan şeyin ise kendimiz ile barışık olmamız gerektiğini ve asıl mutluluğun bu şekilde elde edileceğini belirtmek isterim." diye konuştu.