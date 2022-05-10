Ankara'da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Ö, 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Özgür Ö. ve avukatı hazır bulundu.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Özgür Ö, 66 gündür tutuklu olduğunu, ailesine bakacak dışarıda kimsenin olmadığını, olay anında kızının rahatsızlığından dolayı kendisini kaybederek böyle bir davranışta bulunduğunu ifade etti.