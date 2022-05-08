Mariana-Nikolova Matarova çiftinin evlat hasretine Türk hekimleri çare oldu

Bulgar çiftinin evlat hasreti Türkiye'de sona erdi. Anneler Günü'nde yüreklere işleyen haber İstanbul'dan geldi. Mariana- Nikolova Matarova çifti, 15 yıl önce evlendi. Tek istedikleri mutluluklarını katlayacak bir bebekti. Ancak evlilikleri boyunca 6 kez tüp bebek tedavisi gören Matarova çiftinin hayalleri bir türlü gerçekleşmedi.

Doktorlar, 2 defa ameliyat olan Mariana'ya "Yumurta rezervin azaldı. Çocuk sahibi olman imkansız" bile dedi. Ancak ikili, hayallerinden vazgeçmedi. Önceki sene son çare Türkiye'ye geldi. Kişiye özel uygulanan tüp bebek tedavisi sayesinde ilk denemede gebelik elde edildi. Çift, dünyaya gelen oğullarına Vladimir ismini verdi.

Türk doktorlarına minnettar olduğunu söyleyen Mariana, mutluluğunu şöyle dile getirdi: Kendimizi Türk doktorlara emanet ettik ve en büyük hayalimize Türkiye'de kavuştuk. Dilerim bu mutluluğa ulaşmak isteyen herkes en kısa zamanda çocuk sahibi olur. Mutluluğum tarif edilemez. Çocuğumuz olmadan hayatımızın bir anlamı yoktu. Sabah gözlerimi açıp onu görünce tekrar tekrar aşkım büyüyor..