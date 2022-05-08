Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mariana-Nikolova Matarova çiftinin evlat hasretine Türk hekimleri çare oldu

    Mariana-Nikolova Matarova, 15 yıl önce Bulgaristan’da evlendi. Tam 6 kez tüp bebek tedavisi denedi. Ancak hepsi hüsranla bitti. Onlar da son çare Türkiye’ye geldi. Kendilerini Türk hekimlerine emanet etti. Aynı yıl oğulları Vladimir’i kucaklayabildi.

    Elimize sağlık

    Bulgar çiftinin evlat hasreti Türkiye'de sona erdi. Anneler Günü'nde yüreklere işleyen haber İstanbul'dan geldi. Mariana- Nikolova Matarova çifti, 15 yıl önce evlendi. Tek istedikleri mutluluklarını katlayacak bir bebekti. Ancak evlilikleri boyunca 6 kez tüp bebek tedavisi gören Matarova çiftinin hayalleri bir türlü gerçekleşmedi.

    Doktorlar, 2 defa ameliyat olan Mariana'ya "Yumurta rezervin azaldı. Çocuk sahibi olman imkansız" bile dedi. Ancak ikili, hayallerinden vazgeçmedi. Önceki sene son çare Türkiye'ye geldi. Kişiye özel uygulanan tüp bebek tedavisi sayesinde ilk denemede gebelik elde edildi. Çift, dünyaya gelen oğullarına Vladimir ismini verdi.

    Türk doktorlarına minnettar olduğunu söyleyen Mariana, mutluluğunu şöyle dile getirdi: Kendimizi Türk doktorlara emanet ettik ve en büyük hayalimize Türkiye'de kavuştuk. Dilerim bu mutluluğa ulaşmak isteyen herkes en kısa zamanda çocuk sahibi olur. Mutluluğum tarif edilemez. Çocuğumuz olmadan hayatımızın bir anlamı yoktu. Sabah gözlerimi açıp onu görünce tekrar tekrar aşkım büyüyor..

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Adam kazandı Vol.2
    Haberler Yaşam Mariana-Nikolova Matarova çiftinin evlat hasretine Türk hekimleri çare oldu
        SON DAKİKA