Nuh Suresi Kaçıncı Sayfa - Nuh Suresi Türkçe Ve Arapça Dinle Oku! Fetih Suresi Kaçıncı Sayfada

Nuh Suresi Arapça Okunuş

28 ayetten oluşan Nuh Suresi'ni Türkçe olarak da okuyabilirsiniz:

Bismillahirrahmanirrahim 1.İnna erselna nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye'tiyehum 'azabun eliymun. 2.Kale ya kavmi inniy lekum neziyrun mubiynun. 3.Enı'budullahe vettekuhu ve etiy'uni. 4.Yağfir lekum min zunubikum ve yuahhırkum ila ecelin musemmen inne ecelellahi iza cae la yuahharu lev kuntum ta'lemune. 5.Kale rabbi inniy de'avtu kavmiy leylen ve neharen. 6.Felem yezidhum du'aiy illa firaren. 7.Ve inniy kullema de'avtuhum litağfire lehum ce'alu ezabi'ahum fiy azanihim vestağşev siyabehum ve esarru vestekberustikbaren. 8.Summe iniy de'avtuhum ciharen. 9.Summe inniy a'lentu lehum ve esrertu lehum israren. 10.Fekultüstağfiru rabbekum innehu kane ğaffaren. 11.Yursilissemae 'aleykum midraren. 12.Ve yumdidkum biemvalin ve beniyne ve yec'al lekum cennatin ve yec'al lekum enharen. 13.Malekum la tercune lillahi vekaren. 14.Ve kad halekakum atvaren. 15.Elem terev keyfe halekallahu seb'a semavetin tıbakan. 16.Ve ce'alelkamere fiyhinne nuren ve ce'aleşşemse siracen. 17.Vallahu enbetekum minel'ardı nebaten. 18.Summe yu'ıydukum fiyha ve yuhricukum ıhracen. 19.Vallahu ce'alelekumul(arda bisatan. 20.Litesluku minha subulen ficacen. 21.Kale nuhun rabbi innehum 'asavniy vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasaren. 22.Ve mekeru mekren kubbaren. 23.Ve kalu la tezerune alihetekum ve la tezerunne vedden ve la suva'an ve la yeğuse ve ye'uka ve naren. 24.Ve kad edallu kesiyren ve la tezidizzalimiyne illa dalalen. 25.Minma hatiyatihim uğriku feudhıhu naren felem yecidu lehum min dunillahi ensaren. 26.Ve kale nuhun rabbiy la tezer 'alel'ardı minelkafiriyne deyyaren. 27.İnneke in tezerhum yuodıllu 'ıbadeke ve la yehidu illa faciren keffaren. 28.Rabbiğfirliy ve livalideyye ve limen de hale beytiye mu'minen ve lilmu'miniyne velmu'minati ve la tezidizzalimiyne illa tebaren.

Nuh Suresi Türkçe Meali

Türkçe anlamını öğrenmek isteyenler, Nuh suresinin mealini okuyabilirler. Fetih suresi ve Nuh suresinin mealini öğrenmek, sureleri okumak kadar önem taşır.

Nuh suresinin Türkçe meali şu şekildedir:

1. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. 2."Ey kavmim dedi, ben sizin için açık bir uyarıcıyım" 3. "Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 4. "Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)" Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!" 5. (Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim; 6. Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı. 7. Gerçekten de, (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. 8. Sonra, ben kendilerine haykırarak davette bulundum. 9. Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. 10. Dedim ki : Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır. 11. (Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, 12. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın. 13. Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? 14. Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. 15. Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış! 16. Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır. 17. Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir. 18. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. 19. "Allah,yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır." 20. "Ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz.(diye). 21. (Öğütlerinin fayda vermemesi üzerine) Nuh: Rabbim! dedi, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. 22. Bunlar da, büyük hileler, büyük desiseler kurdular! 23. Ve dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved'den, Suvâ'dan, Yeğûs'tan, Ye'ûk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin! 24. (Böylece) onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır! 25. Bunlar, günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe sokuldular ve o zaman Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar. 26. Nuh: "Rabbim! dedi, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!" 27. "Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yalnız ahlâksız, nankör (insanlar) doğururlar (yetiştirirler)." 28. "Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır."

Fetih Suresi

Fetih Suresi, Kuran-ı Kerim'in 26. cüzünde bulunur. 510 sayfa numarasında bulunan Fetih suresi, toplamda 29 ayetten oluşur. Fetih Suresinin okunuşu şu şekildedir:

İnna fetahna leke fetham mübına 2. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma 3. Ve yensurakellahü nasran azıza 4. Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma 5. Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma 6. Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev' aleyhim dairatüs sev' ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra 7. Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma 8. İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra 9. Li tü'minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla 10. İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü'tıhi ecran azıyma 11. Se yekulü lekel mühallefune minel a'rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey'en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta'melune habıra 12. Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü'minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev' ve küntüm kavmen bura 13. Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a'tedna lil kafirıne seıyra 14. Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' ve kanellahü ğafurar rahıyma 15. Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te'huzuha zeruna nettebı'küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla 16. Kul lil muhallefıne minel a'rabi se tüd'avne ila kavmin ülı be'sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy'u yü'tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma 17. Leyse alel a'ma haracüv ve la alel a'raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma 18. Le kad radıyallahü anil mü'minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba 19. Ve meğanime kesiraten yehuzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma 20. Ve adekümüllahü meğanime kesiraten te'huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü'minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma 21. Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey'in kadıra 22. Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra 23. Sünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla 24. Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba'di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta'melune basıyra 25. Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma'kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü'minune ve nisaüm mü'minatül lem ta'lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa' lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma 26. İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü'minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey'in alıma 27. Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba 28. Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda 29. Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

Fetih Suresi Türkçe Meali

Surelerin Türkçe anlamlarını bilmek de okumak kadar önemlidir. Fetih Suresi ve Nuh Suresinin de anlamlarını bilmek gerekir. Fetih Suresi Türkçe'de şu meale gelir: