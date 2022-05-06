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    • Yaşam
    • 06.05.2022 14:21
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    • 06.05.2022 14:21
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    Erciyes Anadolu Holding: ‘Biz dağ gibi böyle koca yürekli olmayı, gölgemizle güven vermeyi annemizden öğrendik!’

    "Dağ gibi arkandayız Türkiyem" mottosuyla tanınan ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Erciyes Anadolu Holding, ‘Annemizden Öğrendik’ filmiyle Arkamızda dağ gibi duran annelerimizin gününü kutluyor.

    Annemizden öğrendik!

    Farklı sektörlerdeki lider markalarıyla tanınan Erciyes Anadolu Holding, hayatın her anında arkamızda dağ gibi duran annelerimiz için özel bir film yayınladı. 'Türkiye'nin dağ gibi arkasındayız' diyerek yola çıkan holding, Anneler Günü'nü kutlarken çalışanlarının sesine kulak verdi.



    İstikbal, Bellona, Mondihome, Doqu Home ve Gümüşsuyu çalışanlarının annelerini anlattığı filmde; yüzlerce sıcak hikayenin içinden çıkan, sevgi, şefkat, özveri, dirayet ve emekle arkamızda dağ gibi duran anneler anlatılıyor.



    «Dağ gibi arkandayız Türkiyem» mottosuyla tanınan ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Erciyes Anadolu Holding, 'Annemizden Öğrendik' filmiyle Arkamızda dağ gibi duran annelerimizin gününü kutluyor.

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    Haberler Yaşam Erciyes Anadolu Holding: ‘Biz dağ gibi böyle koca yürekli olmayı, gölgemizle güven vermeyi annemizden öğrendik!’
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