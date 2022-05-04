Nehre uçan arabaya yardım için koşan kişi hayatının şokunu yaşadı! Aracın içinden ağabeyi ve yengesi çıktı





YARDIMA KOŞTU, ŞOK YAŞADI

O sırada bölgede bulunan Ergin Akbulut'un kardeşi Erkan Akbulut, kazayı görünce, yanındaki arkadaşıyla birlikte yardıma koştu. Otomobildekilerin ağabeyi, yengesi ve annesi olduğunu fark ettiğinde ise şok yaşadı. Ergin Akbulut ve eşi Emine Akbulut, hayatını kaybederken; annelerinin tedavisi ise sürüyor. Ümit Erkan DEMİRCAN

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