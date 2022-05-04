Nehre uçan arabaya yardım için koşan kişi hayatının şokunu yaşadı! Aracın içinden ağabeyi ve yengesi çıktı

Denizli'de bir tekstil fabrikasında çalışan Ergin Akbulut, eşi Emine Akbulut'la birlikte bayram tatilinde Edirne'ye bağlı Yolustü köyünde yaşayan annesi Nursel Akbulut'un ziyaretine gitti. Annelerini piknik için şelaleye götüren çift, dönüş yolunda kaza yaptı. Ergin Akbulut'un kullandığı otomobil, Tunca Nehri'ne uçtu.
YARDIMA KOŞTU, ŞOK YAŞADI
O sırada bölgede bulunan Ergin Akbulut'un kardeşi Erkan Akbulut, kazayı görünce, yanındaki arkadaşıyla birlikte yardıma koştu. Otomobildekilerin ağabeyi, yengesi ve annesi olduğunu fark ettiğinde ise şok yaşadı. Ergin Akbulut ve eşi Emine Akbulut, hayatını kaybederken; annelerinin tedavisi ise sürüyor. Ümit Erkan DEMİRCAN