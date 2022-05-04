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    • Yaşam
    • 04.05.2022 12:38
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    • 04.05.2022 12:38
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    Kars’ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun 4 gün sonra sağ bulundu

    Son dakika haberi! Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun arama çalışmalarının 4’üncü gününde Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu. Halsiz ve bitkin düşen küçük çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    4 gündür aranıyordu! Tarık’tan haber var

    Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun arama çalışmalarının 4'üncü gününde Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu. Halsiz ve bitkin düşen küçük çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

    KAYA DİBİNDE UYURKEN BULUNDU
    Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 4 gün önce sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden ve kaybolan Selma ve Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun arama çalışmalarının 4'üncü gününde kaybolduğu köyden 7 kilometre uzaklıktaki Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu.


    Tarık Altun'u arama çalışmalarına jandarma, AFAD, JAK timleri, UMKE, köy korucuları ve komanda birlikleri, köylüler ile birlikte Halefoğlu köyü ve tarafında bulunan arazileri didik didik aranmıştı.

    Yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Tarık Altun ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Halsiz ve bitkin düşen küçük çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Kars’ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun 4 gün sonra sağ bulundu
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