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    F.Bahçenin yıldız oyuncusu Mergim Berisha'ya sevgilisi Vesa Vllasaliu'yı darp ettiği iddiasıyla uzaklaştırma verildi

    Fenerbahçe’nin yıldızı Mergim Berisha’ya, sevgilisi Vesa Vllasaliu’yu darp ettiği iddiasıyla uzaklaştırma kararı verildi. İşte sizler için derlediğimiz 4 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünydan haberler...

    Ceza sahası!

    İstanbul Ümraniye'de bir rezidansta Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha ile kalan Vesa Vllasaliu, dayak yediği iddiasıyla mahkemeye koştu! Avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha'dan şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde Vllasaliu ile Berisha'nın 2021 yılının eylül ayından beri beraber yaşadıkları ve normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde Berisha'nın, Vllasaliu'ya şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye'deki rezidanstan kovduğu öne sürüldü. Berisha'nın Vllasaliu'nun eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede ifade edildi. Berisha'nın Vllasaliu'ya ait eşyalarını vermeyerek "Yağma" suçunu da işlediği öne sürüldü. Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi. Anadolu 1. Aile Mahkemesi, yıldız oyuncunun 2 ay süreyle Vllasaliu'nın bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına karar verdi. Berisha'nın kararların gereklerine uymadığının tespit edilmesi halinde 3 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağı kaydedildi.



    HİÇ UYGUN DEĞİL
    Kendisinİ DNA uzmanı olarak tanıtan Ulaş Birihan, "Milli Emlak Genel Müdürü akrabam" diyerek güven telkin edip ünlü teknik direktör Bülent Uygun dahil onlarca kişiyi arsa alma vaadiyle dolandırdı. Uygun, toplamda 2 milyon 481 bin lirasını kaptırdı. Mağdur isimler arasında Fifa Menajeri Cem Şimşek'in de bulunduğu anlaşıldı. Kurbanlarının arsa alma vaadiyle paralarını alıp kayıplara karışan ve yüzbinlerce lira vurgun yapan dolandırıcının ismi hariç her şeyi sahte çıktı. Savcılık, 26 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendiği Ulaş Birihan hakkında yakalama kararı çıkardı.
    Arzu KAYA



    REKORA KOŞTU
    ABD'li Jacky Hunt-Broersma, 2002'de nadir görülen bir kemik kanserine yakalandı. Henüz 26 yaşındayken, kanser nedeniyle sol bacağı kesilen Hunt- Broersma hayata sımsıkı sarıldı. Ampüte bacağıyla 2016'da spora başladı. Atletizme gönül veren genç kadın, bir rekora imza attı. 104 günde 104 maraton koşan Jacky Guinness Dünya Rekoru'nu kırmayı başardı. "Ben ya hep ya hiç insanıyım. Bu yüzden kendimi kaptırdım. Sınırları zorlamayı ve ne kadar zorlayabileceğimi görmeyi seviyorum" ifadesini kullandı.



        MUTLULUK DUYDUK
        İstanbul'da yaşayan A.G (3), ileri derece işitme kaybıyla dünyaya geldi. Yaşıtları koşup oynarken o günlerini hastanede geçirdi. İkinci yaş gününden kısa süre önce yapılan koklear implant ameliyatıyla ilk kez duyabildi. Anne Gizem G., "A.G sesleri duyunca gülümsedi, bol sesli dünyasına 'merhaba' dedi. İlk günler ses işlemcisini uyuyacağı zaman bile çıkarmamızı istemiyor, geceleri de duymak istiyordu. İşitme cihazıyla ona seslendiğimde belki 4-5 saniye sonra dönüp bakıyorsa şimdi anında dönüp bakıyor ve anlıyor. Koklear implantla durum bambaşka hale geldi. Artık karşımızda ayakları yere sağlam basan küçük bir çocuk var. Artık kuş seslerini bile duyabiliyor. İlk kelimesi 'baba' oldu" dedi.

        İYİKİ VARSINIZ!
        Konya'da Doğan ailesi 3 yıldır Kızılay Selçuklu teşkilatında gönüllü olarak gece-gündüz iyilik için koşturuyor. Abdullah Doğan ve muhtar eşi Şerife Doğan, "Bu bizi hiç yormuyor aksine dinç oluyoruz. İnsanların ihtiyaçların karşılamaya çalışmak ve onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak, bizi mutlu ediyor" diye konuştular.
        Tolga YANIK



        KALBİ DAYANAMADI
        Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle 9 yıldır tedavi gören İ.B (15), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kardeşinin 1.5 yıldır İstanbul'da bir hastanede tedavi gördüğünü anlatan M.B, "İ.B için ailece 9 yıla yakın mücadele verdik. Hep bir umut içinde iyi olacağını hayal ettik. Ama olmadı ve canımızı yitirdik. En büyük üzüntüm çocukluğunu yaşayamaması, arkadaşlarıyla birlikte koşup oyunlar oynayamaması" dedi.



            EŞSİZ KORKU
            Gaziantep'te 14 yıllık eşinden işkence ve şiddet gördüğünü öne süren E.S. (37), 3 çocuğunun babasından boşandı ama hâlâ can güvenliğinin olmadığını öne sürerek yetkililerden yardım istedi. Avukatı Sahra Düzgün vasıtasıyla şikayetçi olan E.S., yaşadıklarını "Yıllarca bana işkence etti. 21 yerimden bıçakladı, üzerimde sigara söndürdü, idrarını yüzüme yaptı, 4 kurşun sıktı, biri hâlâ ayağımda duruyor" sözleriyle anlattı. Bu işkenceye çocukları için katlandığını ama artık kurtulmak istediğini söyleyen E.S., "4 ay önce boşandım. Bana bunları yaptığında defalarca şikâyetçi oldum, ama yine dışarda geziyor. Artık korkuyorum lütfen bana yardım edin. Ölmek istemiyorum."
            Yunus Emre KAVAK



            KAVGA SONU OLDU
            Eski uzman çavuş Furkan Özdemir, İzmir'in Kiraz ilçesinde bir mekanda kıza laf atma meselesi yüzünden Hayrettin G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Furkan Özdemir, kavga sırasında tabancayla başından vurularak hayatını kaybederken; Hayrettin G. ise vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı, 6 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.



            ARABA SEVDASI
            Hatay'da yaşayan Volkan Ateş, 1973 model vosvos aracıyla aşk yaşadı! Maddi imkansızlıklar nedeniyle 18 yıl önce sattığı araba hiç aklından çıkmadı! 5 yıl önce yeniden satın aldığı otomobile tam 250 bin lira harcadı! Yurt içinden ve yurt dışından topladığı orijinal parçalarla araca yepyeni bir görünüm kazandırdı. "Şu an aracın bu haline 400 bin lira teklif edenler var. Hiçbir şekilde satışını düşünmüyorum, o benim evladım gibi" açıklaması yaptı.



                HELAL OLSUN
                Herkesin öldü dediği insanlık Tekirdağ'da ortaya çıktı! Serap Çakmar, önceki gün plajda dolaşırken yerde bulduğu çantayı açıp baktı. İçinden 16 bin 800 lira ile 900 dolar çıkması üzerine soluğu jandarmada aldı. Ekipleri kısa sürede çantanın sahibi Serpil ve Gürkan Özmert çiftine ulaştı. Çakmar, dün çantayı elleriyle Özmert'e teslim ederken "İnsanlık görevimi yaptım" ifadesini kullandı.



                YERLİ NİNJA
                Samsunlu milli wushu antrenörü Bilal Çelebi, çocukluğundan itibaren dövüş sporlarına gönül verdi. 400'ün üzerine Ninja tekniği geliştirdi! Tekniğinin kullanıldığı 15 farklı ülkeden ise 'doktora' unvanı alabildi. "Tekniklerimi unutmamak adına haftada 3 gün çalışma yapıyorum. Ürettiğim yakın koruma tekniklerinden devletimizin personellerinin de yararlanması için bunu yapıyorum. Bazen de emniyet ve askeri personellere dersler veriyorum" dedi.



                'ERDEM'Lİ GÖSTERİ!
                Batman'da Tekağaç Köyü İlkokulu öğretmeni Naim Erdem, öğrencilerine "P" harfini öğretirken palyaço örneğini verdi. Öğrenciler ise "Öğretmenim palyaço gerçek mi yoksa çizgi film mi?" diye sorunca, hemen harekete geçti. Palyaço kostümü temin etti. Hem kendi öğrencilerine, hem de başka okullardaki öğrencilere, gösterisini sergiledi. Miniklerin gönüllerini fethetti.
                Ali ALTUNTAŞ



                    ÇİFTE GURUR ÇİFTE ACI
                    Aksaray'da yaşayan 4 çocuk annesi 46 yaşındaki Pakize Kunduracı'nın kardeşi Erdal Akbulut, 16 Mayıs 1997'da vatani görevini yaparken Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Çekiç Harekatı'nda şehit oldu. Kunduracı, 19 yıl sonra oğlu Sinan'ın da 17 Nisan 2016'da Yüksekova'da şehit olmasıyla ikinci kez yıkıldı. Kunduracı, "Dayısı şehit olduğunda Sinan 5 yaşındaydı. 'Ben de dayım gibi asker olacağım' diyordu. Polis oldu. Vatanı için canını verdi. Gerçekten acısı da gururu da çok büyük" diye gözyaşı döktü!



                    SEFA SÜRSÜN
                    Bursa'da S.H, SMA'ya yakalandı. 2.4 milyon dolar toplamak için çağrı yapıldı. Bir iş adamı aracını bağışladı. Aile çekiliş kararı aldı. Biletler satıldı. Kazanan arabayı alacak, yardıma katılacak.



                    İSTİNYE PİYANGOSU
                    Lübnanlı armatör Ali Reşat, 1982'de yaşamını yitirdi. Ailesi yıllar sonra İstanbul'da 3 milyar TL'lik miras kaldığını öğrendi. İstinye'deki 40 bin metrekarelik araziyi istedi. Mahkemeye gitti: Tapusunu verin.



                        O ZANLI YAKALANDI
                        Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, İstanbul'a geldi. Havalimanı polisi tarafından yapılan kontrolde Male'nin pasaportunun sahte olduğu ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve İngiltere'nin en çok aranan şüphelilerinden olan zanlı gözaltına alındı.



                        70 MİLYON DEVRETTİ
                        6 bilen çıkmayınca 70 milyon 91 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 84'er lira, 4 bilenler 632'şer lira, 3 bilenler 36'şar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

                        VAKA SAYISI BİN 193
                        Türkiye'de dün 92 bin 562 Covid-19 testi yapıldı. Bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise bin 354 oldu.

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                        Haberler Yaşam F.Bahçenin yıldız oyuncusu Mergim Berisha'ya sevgilisi Vesa Vllasaliu'yı darp ettiği iddiasıyla uzaklaştırma verildi
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