İstanbul Ümraniye'de bir rezidansta Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha ile kalan Vesa Vllasaliu, dayak yediği iddiasıyla mahkemeye koştu! Avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha'dan şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde Vllasaliu ile Berisha'nın 2021 yılının eylül ayından beri beraber yaşadıkları ve normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde Berisha'nın, Vllasaliu'ya şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye'deki rezidanstan kovduğu öne sürüldü. Berisha'nın Vllasaliu'nun eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede ifade edildi. Berisha'nın Vllasaliu'ya ait eşyalarını vermeyerek "Yağma" suçunu da işlediği öne sürüldü. Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi. Anadolu 1. Aile Mahkemesi, yıldız oyuncunun 2 ay süreyle Vllasaliu'nın bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına karar verdi. Berisha'nın kararların gereklerine uymadığının tespit edilmesi halinde 3 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağı kaydedildi.