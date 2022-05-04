İstanbul Ümraniye'de bir rezidansta Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha ile kalan Vesa Vllasaliu, dayak yediği iddiasıyla mahkemeye koştu! Avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha'dan şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde Vllasaliu ile Berisha'nın 2021 yılının eylül ayından beri beraber yaşadıkları ve normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde Berisha'nın, Vllasaliu'ya şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye'deki rezidanstan kovduğu öne sürüldü. Berisha'nın Vllasaliu'nun eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede ifade edildi. Berisha'nın Vllasaliu'ya ait eşyalarını vermeyerek "Yağma" suçunu da işlediği öne sürüldü. Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi. Anadolu 1. Aile Mahkemesi, yıldız oyuncunun 2 ay süreyle Vllasaliu'nın bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına karar verdi. Berisha'nın kararların gereklerine uymadığının tespit edilmesi halinde 3 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağı kaydedildi.
HİÇ UYGUN DEĞİL
Kendisinİ DNA uzmanı olarak tanıtan Ulaş Birihan, "Milli Emlak Genel Müdürü akrabam" diyerek güven telkin edip ünlü teknik direktör Bülent Uygun dahil onlarca kişiyi arsa alma vaadiyle dolandırdı. Uygun, toplamda 2 milyon 481 bin lirasını kaptırdı. Mağdur isimler arasında Fifa Menajeri Cem Şimşek'in de bulunduğu anlaşıldı. Kurbanlarının arsa alma vaadiyle paralarını alıp kayıplara karışan ve yüzbinlerce lira vurgun yapan dolandırıcının ismi hariç her şeyi sahte çıktı. Savcılık, 26 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendiği Ulaş Birihan hakkında yakalama kararı çıkardı.
Arzu KAYA
REKORA KOŞTU
ABD'li Jacky Hunt-Broersma, 2002'de nadir görülen bir kemik kanserine yakalandı. Henüz 26 yaşındayken, kanser nedeniyle sol bacağı kesilen Hunt- Broersma hayata sımsıkı sarıldı. Ampüte bacağıyla 2016'da spora başladı. Atletizme gönül veren genç kadın, bir rekora imza attı. 104 günde 104 maraton koşan Jacky Guinness Dünya Rekoru'nu kırmayı başardı. "Ben ya hep ya hiç insanıyım. Bu yüzden kendimi kaptırdım. Sınırları zorlamayı ve ne kadar zorlayabileceğimi görmeyi seviyorum" ifadesini kullandı.