10 milyonda bir görülen hastalık nedeniyle nakil bekleyen Gökçen Ünal kızları için yaşama tutunmak istiyor

Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi Gökçen Ünal, 5 ay önce rahatsızlandı. Midesini üşüttüğünü düşünerek soluğu hastanede aldı. Yapılan muayenenin ardından hayatının şokunu yaşadı. Çünkü pıhtı atması sonucu ince bağırsağının kangren olduğu anlaşıldı! 10 milyonda bir görülen hastalık nedeniyle doktorların '2-3 saat yaşar' dediği Ünal'ın hayatı ince bağırsak nakline bağlıydı. 5 aydır hastanede yaşam savaşı veren genç kadın, bu sürede 30 kilo zayıfladı. Ünal, "Direnmeye çalışıyorum. İnce bağırsak nakli bekliyorum. Ancak ince bağırsak bağışı yapan çok az insan var. Eğer bulunmazsa yatalak olma ihtimalim çok yüksek" diyerek yaşadıklarını anlattı. Kızları A.Ü ve I.Ü için hayatta kalmak istediğini söyleyen talihsiz kadın, herkese çağrı yaptı: İnsan başına gelmeden bilmiyormuş. Organ bağışında bulunmak gerekiyor. Organ bağışı için sisteme girildiği zaman birçok seçenek çıkıyor. Sadece kalp, böbrek bağışlamasınlar, tümünü seçsinler.