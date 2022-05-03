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    • Yaşam
    • 03.05.2022 08:06
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    • 03.05.2022 08:06
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    Vasıl duası OKU! 🙏 Vasıl duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 👐 Sevdiğine kavuşmak için 7 gün okunan dua!

    Vasıl duası OKU! Vasıl duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı seçenekleri gün içerisinde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Uzak kalan sevdiklerine yeniden kavuşmak isteyenler manevi olarak yüce Allah'a dua etmek istiyor ve eski kaynaklarda vasıl duası ismi ile de geçen kavuşma duası hakkında bilgiler araştırma konusu oluyor. Sevdiğine kavuşmak için 7 gün okunan duasının sözlerini merak edenler haberimizde bulabilir. İşte Vasıl duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...

    takvim.com.tr
    Vasıl duası OKU! 🙏 Vasıl duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 👐 Sevdiğine kavuşmak için 7 gün okunan dua!

    Vasıl duası OKU! 🙏 Vasıl duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 👐 Sevdiğine kavuşmak için 7 gün okunan dua sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Uzun süre sevdiğinden ayrı kalanlar ellerini semaya yükselterek manevi olarak bu kavuşma isteği için Allah'a dua etmek istiyor ve eski kaynaklarda vasıl duası adıyla geçen Sevdiğine kavuşma duasını okumak istiyor.

    VASIL DUASI ARAPÇA OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

    İfade edilen teşkil sırasına göre sevdiğine kavuşma duasının sözleri tam olarak şöyledir:

    Bismillahirrahmanirrahim

    Ya Vedud,

    Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala. Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula. Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke 'ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

    Ya Cami,

    Sebbihısme rabbikel'a'la. Elleziy haleka fesevva.Velleziy kaddere feheda. Velleziy ahrecelmer'a. Fece'alehu ğusaen ahva. Senukriüke fela tensa.İlla maşaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa. Ve nüyessirüke lil yüsra. Fezekkir in nefe'atizzikra. Seyezzekkerü men yahşa. Ve yetecen nebühel'eşka. Elleziy yaslennarel kübra. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya. Kad efleha men tezekka.Ve zekeresme rabbihi fesalla. Bel tü'sirunel hayateddünya. Vel'ahıretü hayrün ve ebka. İnne haza lefissuhufel'ula. Suhufi ibrahiyme ve musa.

    Ya Mucib,

    Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'na 'anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa'na leke zikreke. Feinne me'al'usri yüsren. İnne me'al'usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. (amin)

        Duada geçen esmalar ile surelerin teşkili şöyledir:

        Ya Vedud esmasına nida edilir ve ardından Duha suresi okunur.
        Ya Cami esmasına nida edilir ve ardından Ala suresi okunur.
        Ya Mucib esmasına nida edilir ve ardından İnşirah suresi okunur.
        Duada geçen esmaların anlamı ise şöyledir:

        Ya Vedud esması "seven ve sevilmeye layık" anlamındadır.

        Ya Cami esması "toplayan ve bir araya getiren" demektir.

        Ya Mucib esması ise "duaları kabul eden" manasındadır.

        Dikkat edilirse duada geçen bu esmalar anlam bakımından insanların sevdiğine yeniden kavuşmaları ile yakından ilişkilidir.

        SEVDİĞİNE KAVUŞMA DUASI NASIL OKUNUR?

        Kavuşma duasının okunuşu, mutlaka abdest alarak yapılmalıdır. Din alimleri, bu duaya Cuma gecesi yatsı namazından sonra okunmaya başlanmasını ve 7 gün boyunca, her gün yatsı namazından sonra niyet edilerek okunması gerektiğini söylemiştir. Niyet edildikten sonra bazı din alimleri bu dua okunurken sadaka verilmesini de tavsiye edilmiştir. Bu duanın en önemli tarafı da kesintisiz her akşam okunmasıdır. Aksatılarak okunan dualar kabul olmaz.

        Sevdiğine Kavuşmak İçin En Tesirli Dua Nasıl Okunur?

        Hızlı tesirli sevdiğine kavuşma duası, şöyle okunur:

        Bismillahirrahmanirrahim.

        Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul habir.

        Allahu la ilahe illa hüves semiul basir.

        Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadun.

        Allahu la ilahe illa hüvel rahmanirrahiym.

        Allahu la ilahe illa hüvel ferdussamed.

        Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınınu.

        Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadussamed.

        Allahu la ilahe illa hüvel fettahul aliym.

        Allahu la ilahe illa hüvel kariybul musavvir.

        Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu.

        Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym.

        Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym.

        Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus.

        Allahu la ilahe illa hüvel hakkul mubiyn.

        Allahu la ilahe illa hüvel aziyzul aliym.

        Allahu la ilahe illa hüvel ehadus samed.
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        Haberler Yaşam Vasıl duası OKU! 🙏 Vasıl duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 👐 Sevdiğine kavuşmak için 7 gün okunan dua!
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