Haşr Suresinin Son 3 Ayeti Nedir? Haşr Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Haşr Suresinin Son 3 Ayetin Türkçesi Nedir?

Haşr Suresinin Son 3 Ayeti Nedir?

24 ayetten oluşan surenin son 3 ayeti, peygamber efendimizin hadislerinde geçtiğine göre her sabah 3 kez okunması gereken ayetlerdir. Surenin son 3 ayeti şu şekildedir:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. 'Âlimü'l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.

Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü'minül-müheyminül-'azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi 'ammâ yüşrikûn.

Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-'azîzül-hakîm.

Haşr Suresinin Son 3 Ayetin Türkçesi Nedir?

Huvallahullezi olarak bilinen Haşr suresinin son 3 ayetinin Türkçe karşılığı şu şekildedir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân'dır, Rahîm'dir.

O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik ( Padişah ) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü'min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah'a muşriklerin şirkinden.

O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.

Haşr Suresi İle İlgili Hadisler

Peygamber efendimizin hadislerinde Haşr suresinin birkaç kez geçtiği bilinir. Haşr suresi, Medine döneminde inmiştir ve toplam 24 ayetten oluşur.

Haşr suresiyle ile ilgili hadis-i şerifler şunlardır:

Sure-i Haşr'in son ayetlerini okuyan için cennet, cehennem, Arş-ı A'lâ, kürsî, hicaplar, semalar, yedi kat yerler, zehirli hayvanlar, kuşlar, ağaçlar, güneş, ay, melekler ve diğer mahlukat istiğfar eder; Cenab-ı Hakk'dan affolunması için niyaz ederler; o günün gündüzünde veya gecesinde ölürse, şehit olarak ölür.

"Eûzü billâhi's-Semî'ıl-Alîmi mine'ş-Şeytânirracîm"

Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah'a sığınırım' der ve Haşir Sûresi'nin sonundan üç âyet okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse şehid olarak ölür. Kim geceye girerken okursa o da aynı dereceye ulaşır."