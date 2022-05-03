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    • Yaşam
    • 03.05.2022 14:52
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    • 03.05.2022 14:52
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    Erzurum'da 4 öğretmenin sosyal medyadaki paylaşımına soruşturma

    Son dakika haberi! Erzurum'un Karayazı ilçesinde sosyal medyadan paylaşımda bulunan 4 öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. 4 öğretmen yaptıkları paylaşımda, “Tabelanın diğer kısmında da ‘hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli” açıklamasını eklemişlerdi.

    takvim.com.tr
    AA
    4 öğretmenin çirkin paylaşıma soruşturma!

    Erzurum'un Karayazı ilçesinde sosyal medyadan paylaşımda bulunan 4 öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 öğretmenin, Karayazı girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştığı belirtildi.

    Açıklamada, paylaşım üzerine Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    NE OLMUŞTU?
    Karayazı ilçesinde sosyal medyadan paylaşımda bulunan 4 öğretmen, çektikleri fotoğrafı Kürtçe kısmını kapatarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Paylaşıma ise "Tabelanın diğer kısmında da 'hoş geldiniz' yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli" açıklaması eklendi. Yapılan paylaşımda hem fotoğraftaki el-kol hareketleri hem de yazılan not büyük tepkiye neden olmuştu.

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