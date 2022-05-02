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    Eşinin kendisini aldattığını gerekçesiyle dava açan hakim hem eşini boşadı hem de belediye görevlilerine dava açtırdı

    IBB’de çalışan hakim eşi, amiriyle yakınlaştı. Bu ilişki sayesinde resmi makam aracı bile aldı. Hepsini tek tek tespit eden hakim ise hem eşini boşadı, hem belediye görevlilerine dava açtırdı.

    Dilek Yaman Demir
    Dosyaya hakim

    İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hâkimi Osman Ala, kendisini aldattığı gerekçesiyle İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü olan eşi Merve Gedik Ala'dan boşandı. Tahsis edilen resmi araç yüzünden ikinci bir dava açılmasını da sağladı. Hakim Osman Ala, eşi Merve'nin, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile yakınlığı olduğunu, ikilinin gece geç saatlere kadar mesajlaştığını, ayrıca eşine makam aracı tahsis edildiğini gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi çifti boşadı. Bu arada eşine tahsis edilen belediye aracına ait fotoğrafların dava dosyasına girmesini de sağladı. Fakat İBB, böyle bir tahsis olmadığını resmi yazıyla bildirince işler karıştı. Hakim tekrar savcılığa başvurarak adli makamların yanıltıldığı ihbarını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Merve Ala, aracın pandemi nedeniyle kendisinde kaldığını, söz konusu aracı kişisel işlerinde kullanmadığını iddia etti. Savcılık soruşturma sonunda Merve Gedik ve aracı tahsis ettiği ileri sürülen Oktay Özel hakkında '237 sayılı taşıt kanuna muhalefet' suçundan dava açtı. Olayla ilgili dava Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

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    Haberler Yaşam Eşinin kendisini aldattığını gerekçesiyle dava açan hakim hem eşini boşadı hem de belediye görevlilerine dava açtırdı
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