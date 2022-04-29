SON DAKİKA: Tuzla'da patlama! Orhanlı'da fabrikada yangın: itfaiye müdahale ediyor

İstanbul'da korku dolu anlar yaşanıyor.
Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikada yangın çıktı.
Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.
İstanbul'da korku dolu anlar yaşanıyor.
Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikada yangın çıktı.
Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.
Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.
Patlamalar birçok ilçeden de duyuldu.