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    • Yaşam
    • 29.04.2022 13:38
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    • 29.04.2022 13:44
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    SON DAKİKA: Tuzla'da patlama! Orhanlı'da fabrikada yangın: itfaiye müdahale ediyor

    Son dakika haberleri... Tuzla'da patlama meydana geldi. Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.

    DHA
    Tuzla’da fabrikada yangın

    İstanbul'da korku dolu anlar yaşanıyor.

    Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikada yangın çıktı.

    Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.
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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Tuzla'da patlama! Orhanlı'da fabrikada yangın: itfaiye müdahale ediyor
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