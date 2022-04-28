Little Lu Kurucusu Erkan Bezginsel: “Farklı Lezzetler Sunuyoruz!”

Almanya'da kafelerin son zamanlarda ön plana çıktığını, pek çok insanın bu tür eğlence mekanlarına giderek boş vakitlerini değerlendirdiklerini belirten Erkan Bezginsel, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "İnsanların kafelere yönelim göstermesi, bu alanda çalışmalar içerisinde olmamız gerektiğini anlamamızı sağladı. Fakat kafelerin birçoğu birbirine benziyor. Müşteriler, farklı konseptlere sahip mekanlara gitmek istediği için modern konsepte sahip mekanların çok fazla ilgi çektiklerini söyleyebilirim. Biz de bu hususları göz önünde bulundurarak ilk işletmemizi 2015 yılında Almanya'nın Ludwigshafen şehrinde açtık. Amacımız, müşterilerimin kendilerini huzurlu hissedebilecekleri bir mekân oluşturmaktı. Bu konuda aldığımız geri dönüşler sayesinde başarıya ulaştığımızı söyleyebilirim."

Lüks Bir Hizmet Sunmaktan Dolayı çok Mutluyuz

Lüks bir eğlence hizmeti sunduklarını, bu konuda hizmet vermekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Erkan Bezginsel, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Burada müşterilerimize hizmet vermek çok önemli. Çünkü insanlar kendilerini huzurlu ve konforlu hissettikleri bir alanda bulunmak istiyor. Biz de çok özel bir konsepte sahip olduğumuz için müşterilerimize bu konuda önemli bir hizmet sunduğumuzu düşünüyoruz. Ayrıca müşterilerimize dünya lezzetlerini de sunuyoruz. Yemekli eğlence mekanı olduğumuz için pizza, baklava ve sushi gibi lezzetleri de müşterilerimize sunarak müşterilerimizin kendilerini çok özel hissetmelerini sağlıyoruz."

İlk Şubemizi 2015 Yılında Almanya'da Açtık

Almanya'da ilk şubelerini 2015 yılında açtıklarını belirten Erkan Bezginsel, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "İlk şubemizi 2015 yılında Almanya'nın Ludwigshafen şehrinde açtık. Mekanımızda dünya lezzetlerinin yanında Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden bir tanesi olan baklavaya da yer veriyoruz. Pek çok kişi baklavanın tadını beğendiği için baklava siparişi veriyor. Bizim için müşterilerimizin mutlu olması her şeyden önemli."