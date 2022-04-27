Otogarlarda bayram yoğunluğu! Tüm biletler tükendi

Koronavirüs nedeniyle 2 yıl önce kısıtlamalarla beraber şehir dışına çıkma yasağı getirilmişti ve bayramlarda kimse memleketlerine gidemememişti. Pandeminin hafiflemesi ve yasakların kalkmasıyla beraber vatandaşlar bayramı memlektinde geçirmek istediği için otobüs biletlerine akın etti ve biletler bayrama 5 gün kala tükenmiş oldu.