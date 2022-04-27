Otogarlarda bayram yoğunluğu! Tüm biletler tükendi

Koronavirüs nedeniyle 2 yıl önce kısıtlamalarla beraber şehir dışına çıkma yasağı getirilmişti ve bayramlarda kimse memleketlerine gidemememişti. Pandeminin hafiflemesi ve yasakların kalkmasıyla beraber vatandaşlar bayramı memlektinde geçirmek istediği için otobüs biletlerine akın etti ve biletler bayrama 5 gün kala tükenmiş oldu.
Otobüs biletlerinin yüzde 70'inin tükenmesiyle beraber otobüsler için ek sefer yapılmasıda gündemde. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde önceki bayramlarda 10 gün kala biletlerin tükendiğini belirterek, "Bu bayramda biraz farklı oldu. Bugünlerde biletler tükendi" diye konuştu.
BAYRAM BİLETLERİ BİTTİ
Çaktır, Kovid-19 salgınından sonra sefer sayılarında bir azalma yaşandığının altını çizerek, şsözlerine şu ifadelerle devam etti: