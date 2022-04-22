Vahşi köpeklerin saldırısına maruz kalan minik çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu

Sokak köpekleri bu kez Denizli'de dehşet saçtı. Korkunç olay Merkezefendi İlçesi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. 9 yaşındaki T.M, arkadaşı ile evlerinin yanında bulunan boş araziye giderek oyun oynamaya başladı. Tam o esnada başıboş 5 köpek, bir anda T.M'yi hedef alarak baldırından ısırdı. Saldırının şokuyla ölü taklidi yapan çocuk, bir süre etraflarında gezen köpeklerin gitmesiyle eve kaçtı. Derin kesiler oluşan baldırına hastanede 15 dikiş atıldı. Psikolojik olarak olaydan etkilenen ve bir süre panikle etrafa bakan çocuk, o anları korkuyla anlattı.

Anne ise oğlunun geceleri yatağında bile köpeklerden korktuğunu anlattı. Şu ifadeleri kullandı: Köpek ısırmış, çocuğum yere yatıp ölü numarası yapmış. Eğer bunu yapmamış olsaydı belki daha felaket şeyler yaşanacaktı. Isırdığını bırakınca kaçıp gelmiş. Çocuğum; 'Anne çok kötüyüm' diyerek, acılar içinde ağlıyordu. Gece uykusunda bile korkarak uyanıyor. 'Anne beni kurtar' diye bağırıyor.