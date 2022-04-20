Uluslararası tanınan iş adamı Nicolas Tancak Türk giyim markasının ortağı oldu

Türk Müziğine Hayran

Nicolas Tancak, ilk olarak Türk müziğine hayran olduğunu duyurarak gündem olmuştu. Sanatçı, kendi şarkılarında Türk müziğinden ve kültüründen esintilere yer verdiğini belirtmişti. Bu açıklamalar ile Türk hayranlarını heyecanlandıran Tancak, yakın zamanda yaptığı açıklamalar ile yeni şarkılarını Türkçe yayımlayacağını ve Türkiye'de albüm çıkaracağını duyurdu.

Ünlü Sanatçı İş Dünyasına Atılıyor

Sanat hayatındaki gelişmelerin yanı sıra büyük çaplı yatırım planları olduğunu da dile getiren Tancak, sanat hayatında yakaladığı başarıyı iş dünyasında da yakalamayı amaçlıyor. Sanatçının yapacağı yatırımlarla ilgili paylaştığı detaylara bakılırsa sanatçı Türkiye'de daha fazla yatırım yapmayı da planlıyor. Özellikle, Nicolas Tancak'ın Türkiye'yi ideal bir yatırım hedefi olarak gördüğüne yönelik açıklamaları sanatçının bir sonraki yatırım planının ne olduğunu da merak konusu haline getirdi.

Sanatçı, yaptığı açıklamalarda sık sık başarılı firmaları desteklemeyi planladığını, Türkiye'yi gerek yaptığı ekonomik atılımlar gerek sahip olduğu zengin kültürel birikim sebebiyle tercih ettiğini dile getirdi. Ünlü sanatçı Nicolas Tancak, yaptığı bu ve benzeri açıklamalar sayesinde bir süre daha Türk basınında yer alacak gibi görünüyor.