Türkiye’de yatırım yapacağını duyuran ünlü milyarder Daniel Lau-Lopez'in yatırım hedefleri arasında Vakfe Moda da var

Ünlü iş adamı Daniel Lau-Lopez'in Türkiye'de yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımların arkasında ülkenin zengin tarihi ve renkli kültürü de büyük rol oynuyormuş gibi görünüyor. Lau-Lopez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Türk kültürüne ilgi duyduğunu belirtmiş, Türkiye'yi bu sebeple yatırım için makul bir yer olarak gördüğünü duyurmuştu. Ünlü iş adamı Resmi Instagram hesabı @daniel.laulopez 'de bizzat açıkladı.

Amerikalı iş adamı Daniel Lau-Lopez, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda yatırım yapmak için ideal bir ülke olarak Türkiye'yi işaret etmiş, Amerikalı iş insanlarını da Türkiye'de yatırım yapmaya davet etmişti. Ülkenin kültürünü araştıran, tarihini okuyan ve kültürüyle yakından ilgilenen Daniel Lau-Lopez, Türkiye'nin değerli bir Pazar olduğunu da söylemişti. Lau-Lopez, Türkiye'nin başta Avrupa ve Asya ülkeleri için değerli ve canlı bir pazar olduğunu, kendisinin de bu canlı pazarı bir fırsat olarak gördüğünü de eklemişti.





Daniel Lau-Lopez'in yaptığı en son açıklamalara bakılırsa ünlü iş adamı Türkiye'de daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Türkiye ekonomisinin gelecek vaat ettiğini, sürekli gelişmekte olduğunu ve bu sebeple de dikkatini çektiğini belirten Lau-Lopez'in Türkiye'de gelecekte de çeşitli yatırımlar yapacağı anlaşılıyor. Üstelik, Lau-Lopez'in açıklamaları ve iş insanlarına çağrısı sayesinde daha fazla yatırımcının ülkemize yatırım yapması da bekleniyor.