Sagist Group Başkanı Metin Durmaz çalışmalarına tam gaz devam ediyor! Dünyanın en iyisi olacağız

Bugüne kadar sayısız lüks otel, villa, restaurant, okul, hastane tasarlayan ve mobilyalarını da tasarlayıp üreten Sagist Group kendi montaj ekibi ile anahtar teslim tasarımlar gerçekleştirdi. Sagist Group gerçekleştirmiş olduğu üretimleri ile global bir firma haline geldi. 5 kıtada bulunan firmalarıyla üretim kapasitesini her geçen gün arttıran bir firma oldu. Üretim hızı, üretim kalitesi, üretim çeşitliliği ve lüks custom tasarımlara sahip olan Sagist Group Avrupa'nın en gözde custom-made üreticisi olarak tanınıyor.

Sagist Group Başmimari Olarak Metin Durmaz Türkiye'de Hangi Projelerle Yeniden Yer Alacak?

Sagist Group Başkanı Metin Durmaz Türkiye'de Şile Bölgesi'nde arsa satın aldı. 140 bin metrekarelik arazi ile yeniden harekete geçti. 40 adet villa sitenin yapılacağı arazi üzerinde hem bilgi hem de deneyim gücü ile yer alacak. Sagist Group Başkanı Metin Durmaz bu projede hem kendi zevkini hem de tasarım yeteneğini sonuna kadar kullanacağını açıkladı. Yurtdışındaki yatırımcıları İstanbul'a çağırdı ve yatırım gücünü birleştirerek bu projeyi hayata geçiriyor.