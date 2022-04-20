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    • Yaşam
    • 20.04.2022 09:56
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    • 20.04.2022 09:56
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    Sagist Group Başkanı Metin Durmaz çalışmalarına tam gaz devam ediyor! Dünyanın en iyisi olacağız

    Sagist Group başkanı her tasarımda kendini bir miktar daha aştığını ve her bir tasarımda tecrübesi ve yeteneğinden süzülen tasarımları ile büyük bir beğeni topladığını açıkladı. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında tam gaz projeleri süren Metin Durmaz "Mobilya tasarımlarında tüm dünyaya custom lüks ürünlerle lider olacağız" dedi. İşte Metin Durmaz’ın projeleri ve tasarımları…

    Dünyanın en iyisi olacağız

    Bugüne kadar sayısız lüks otel, villa, restaurant, okul, hastane tasarlayan ve mobilyalarını da tasarlayıp üreten Sagist Group kendi montaj ekibi ile anahtar teslim tasarımlar gerçekleştirdi. Sagist Group gerçekleştirmiş olduğu üretimleri ile global bir firma haline geldi. 5 kıtada bulunan firmalarıyla üretim kapasitesini her geçen gün arttıran bir firma oldu. Üretim hızı, üretim kalitesi, üretim çeşitliliği ve lüks custom tasarımlara sahip olan Sagist Group Avrupa'nın en gözde custom-made üreticisi olarak tanınıyor.

    Sagist Group Başmimari Olarak Metin Durmaz Türkiye'de Hangi Projelerle Yeniden Yer Alacak?

    Sagist Group Başkanı Metin Durmaz Türkiye'de Şile Bölgesi'nde arsa satın aldı. 140 bin metrekarelik arazi ile yeniden harekete geçti. 40 adet villa sitenin yapılacağı arazi üzerinde hem bilgi hem de deneyim gücü ile yer alacak. Sagist Group Başkanı Metin Durmaz bu projede hem kendi zevkini hem de tasarım yeteneğini sonuna kadar kullanacağını açıkladı. Yurtdışındaki yatırımcıları İstanbul'a çağırdı ve yatırım gücünü birleştirerek bu projeyi hayata geçiriyor.

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