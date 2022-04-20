Eşini demir çubukla öldüren sanık: Odun fırlatınca ben de ona saldırdım

Eşimin huyunu bildiğim için cevap vermeden balkona geçmek istedim, beni engelledi. Kızım oturma odasında yatıyordu, başını çekti. 'Çocukları tartışmamıza karıştırma' dedim. 'Sana ne, kız benim değil mi' dedi. Salondan çıkmayı düşünürken odun fırlattı, diz kapağıma geldi. Dayanamadım, sopanın üzerindeki demirle ben de ona saldırdım. Eşimin bana odun fırlatması sonrasında bir anlık sinir ile bu olay meydana geldi. Keşke odun bacağıma isabet etmeseydi; bu olay olmasaydı."

Mahkeme heyeti, sanık Akgül'ün tutukluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.