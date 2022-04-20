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    • Yaşam
    • 20.04.2022 08:26
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    • 20.04.2022 08:52
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    Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberi! Bursa'nın Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı.

    takvim.com.tr
    DHA
    İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama!

    Bursa'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.




    Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

    ÖLÜ VE YARALILAR VAR
    Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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    Haberler Yaşam Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var
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