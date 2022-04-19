Ünlü sanatçı Seda Sayan da Hasan Altın tasarımlarını tercih etti

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde Gold tonlarındaki parıltılı kıyafeti ile Grammy Ödülleri'nde boy gösteren yabancı isimleri tercih ettiği tarzıyla aynı zamanda sahne kıyafetlerini de Ünlü Modacı Hasan Altın'ı tercih ediyor.







Bir çok isimin dikkatini çekmeyi başaran genç modacı 'Seda hanımı seviyorum tercih ettiği modeller konusunda onun da zevkine uygun tasarımları uygulamaya çalışıyorum. Kendisi çok zevkli bir kadın. Türkiye'de sevilen bir isim kendi tasarımlarımı çocukluğumdan beri hayran olduğum bir isimde görmek beni ayrıca mutlu ediyor' diye ekledi. Alanında başarıları ile şimdiden bir çok ismin dikkatini çeken Türk Tasarımcı bir sonraki aşamada önümüzdeki günlerde yurt dışında yapılacak önemli ödül törenleri için sürpriz isimlere dikeceği tasarımlarının çalışmasına devam ediyor. 'Ülkemi kendi meslektaşlarımın başarılarını örnek alarak bu çalışmalarımı yapıyorum ve moda dünyasında geçmişten gelen bir başarımızın olduğunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.