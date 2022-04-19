Yaptığı işler ile çok olumlu geri dönüşler alan Palabıyık, sektörde uzun soluklu işler yapmayı ve bu işleri yaparken de gençlerin de önünü açmak istediğini vurguladı.
Kendisinin gençlere çok inandığını ve bir çok proje yaptığını ve gençlerin önünü açabilmek adına çeşitli projeler hazırladığını ifade etti.
Sosyal Sorumluluk projelerinde de sık sık gördüğümüz Mustafa Palabıyık, Almanya'da çeşitli kuruma ve evlere ziyarette bulunarak, bir nebze olsun insan hayatlarına dokunmak istediğini söyledi. Böyle şeylerin duyulmasının insanlara da bir ön ayak olabileceğini ve herkesin bu konuda sağduyulu olması gerektiğini belirtti.
- Yaşam
- 19.04.2022 09:24
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- Son Güncelleme:
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- 19.04.2022 09:24
Mustafa Palabıyık müzik sektörünü değerlendirdi
Ünlü iş adamı Mustafa Palabıyık şarkıcı kimliği Mesjopala ile müzik sektöründe ses setirdi. Hobi olarak uğraş verdiği bestelerini 2020 yılında müzik şirketini kurduktan sonra Mesjopala Türk Halk müziği ve Özgün Müzik sevenlerinin bir hayli ilgisini çekti. Ölüyorum Unuttum ve Gel eserleri Müzik Sektöründe bende varım diyen Mesjopala kendine ait tarzı ile yorumlayan ünlü iş adamı Mustafa Palabıyık'ın şarkıları kısa süre içerisinde milyonlara ulaştı.
Yaptığı işler ile çok olumlu geri dönüşler alan Palabıyık, sektörde uzun soluklu işler yapmayı ve bu işleri yaparken de gençlerin de önünü açmak istediğini vurguladı.