Akıllara durgunluk veren olay! Yanlış tedavi yüzünden kör oldu

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da meydana geldi. Pilot Emre E. (31), sol gözünün içinde bir kitle olduğunu fark etti. İstanbul'daki ünlü bir göz hastanesindeki Prof. Dr. Samuray T.'ye gitti. Doktor, Emre E.'nin sol gözüne ışın tedavisi verip ameliyat etti. Ancak genç pilot 1 yıl sonra vikretomi hastalığına yakalandığını öğrendi.



1 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Bunun üzerine Prof. Samuray T., kendisini Prof. Dr. Fevzi A.'ya yönlendirdi. Prof. Dr. Fevzi A. tarafından ameliyat olan Emre E., antibiyotik ve göz damlaları yazılarak eve gönderildi. Ancak rahatsızlığı geçmedi. Başka bir doktora giden pilot retinasının hasar gördüğünü ve görme ihtimalinin olmadığını öğrendi. İki doktor ve hastaneyi mahkemeye verdi. 1 milyon lira tazminat istedi.

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