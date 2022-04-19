Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Akıllara durgunluk veren olay! Yanlış tedavi yüzünden kör oldu

    Pilot Emre E. sol gözünün içinde bir kitle olduğunu fark etti. Göz tedavisi için doktora gitti. Ancak görme yetisini kaybetti. Mahkemeye verdi: Artık mesleğimi yapamayacağım.

    Göz köre köre

    Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da meydana geldi. Pilot Emre E. (31), sol gözünün içinde bir kitle olduğunu fark etti. İstanbul'daki ünlü bir göz hastanesindeki Prof. Dr. Samuray T.'ye gitti. Doktor, Emre E.'nin sol gözüne ışın tedavisi verip ameliyat etti. Ancak genç pilot 1 yıl sonra vikretomi hastalığına yakalandığını öğrendi.

    1 MİLYON LİRA TAZMİNAT
    Bunun üzerine Prof. Samuray T., kendisini Prof. Dr. Fevzi A.'ya yönlendirdi. Prof. Dr. Fevzi A. tarafından ameliyat olan Emre E., antibiyotik ve göz damlaları yazılarak eve gönderildi. Ancak rahatsızlığı geçmedi. Başka bir doktora giden pilot retinasının hasar gördüğünü ve görme ihtimalinin olmadığını öğrendi. İki doktor ve hastaneyi mahkemeye verdi. 1 milyon lira tazminat istedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Yaşam Akıllara durgunluk veren olay! Yanlış tedavi yüzünden kör oldu
        SON DAKİKA