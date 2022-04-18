Hollanda'nın ölüme terk ettiği Funda Gök Türkiye'ye getirildi



Sevdiği yakınları ve Hollandalılar da zaman zaman Funda'nın evinin önüne giderek sevgi gösterisinde bulunup destek olmaya çalıştı. Ancak pencereye çıkıp sadece el sallayabilen genç kadın 10 ay içinde 50 kilodan 30 kiloya düştü.



Sürekli mide bulantısı yaşayan ve ağrı kesicilerle günlerini geçirmeye başlayan Funda'nın ailesi gözlerinin önünde erip giden kızları için Türkiye'den yardım istemeye karar verdi. Aile, başkonsolosluğa başvuruda bulunarak Türkiye'de tedavi talebinde bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, ailenin bu yardım çığlığı geçen salı günü Almanya'da manşete taşındı.