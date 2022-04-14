Kutlu Doğum Haftası mesajları 2022! Güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Whatsapp, SMS Mevlid-i Nebi Haftası mesajları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yeni adı Mevlid-i Nebi Haftası olan Kutlu Doğum Haftası 14-20 Nisan tarihleri arasını kapsıyor ve bu haftaya özel mesajlar da merak ediliyor.
EN GÜZEL VE ANLAMLI KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI 2022
Yalvarışımı kabul eyle!.. Şefaat mumunu yak Ya Resûlullah!.. Yak ki, aciz kalemimi aradan kaldırarak o muma atılayım..Ömür ırmağımı senin saadet havuzuna akıtayım.. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.
Alemlere Rahmet Olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bizlere sunduğu merhamet ve şefkat vurgusunun tüm yaralara merhem olması,temennisi ile tüm İslam aleminin Kutlu Doğum Haftasını tebrik eder selam ve saygılar sunarım.
Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, kulunu Allah'a sevdiren sensin, gecemi gündüze çeviren sensin, ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster, kul şahadetinle tanımak ister.
Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Allah, nice gül kokulu sevgi dolu Kutlu Doğum haftası kutlamayı nasip etsin
O'na Uyunuz..O'nu Örnek Alınız Ki O,Sizde Hergün Yeniden Doğsun...Yüreğinizi Verin Ki O'na,Yarın Orada Sizinle Olsun.
Bu dünyada sana hasret yaşıyoruz Ya Rasul Allah, bu dünyada göremedik nur yüzünü, olamadık yanında, savaşamadık da şehid bile olamadık senin yolunda. Bu aciz ümmetini ne olur sev Ya Rasul Allah..
Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 ɑsırdır dɑim sensizliğe sürüldük. Sɑnɑ sɑlɑt ve selɑm gönlümüz senle dolsun. Bizleri sɑnɑ ümmet yɑpɑnɑ hɑmdler olsun. Kutlu Doğum Haftanız mübarek olsun