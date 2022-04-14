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    • Yaşam
    • 14.04.2022 15:07
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    • 14.04.2022 15:07
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    Gezgin bir adam Yavuz Akkurt yurtdışı seyahat deneyimlerini anlattı

    Seyahat ettiği yerlerde oldukça fazla fotoğraf çeken Gezgin Bir Adam - Yavuz Akkurt, bu sayede sürekli öğrenmeyi de hedef haline getirdim. Kendi içeriğimi üretmek ve deneyimlemek benim için en önemli ders. Gezdiğim yerlerdeki yerlilerle konuşmak, insanların kimlikleri, ırkları, soyları, inançları, siyasi düşüncelerini ayırtmaksızın ortak bir noktada buluşmak benim için çok önemli. Bugüne kadar 60 ülkeyi ziyaret etme imkanım oldu, 3 tane pasaportumu tükettim 4. pasaport da dolmak üzere.

    Yavuz Akkurt yurtdışı seyahat deneyimlerini anlattı

    Çocukluktan beri gezmeye tutkum var bunu her fırsatta dile getiriyorum. ilk yurtdışı seyahatim olan Çin Halk Cumhuriyeti seyahatinden sonra ise bütün Asya ülkelerini gezme imkânım oldu. Bütün dünyayı yavaş yavaş dolaşmayı kendine hedef belirledim.

    Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, İtalya, Almanya, Endonezya, İran başta olmak üzere tam olarak şu ana kadar 60 ülke gezdim ve bazı ülkelere defalarca gitme olanağım oldu. İran'ın kültüründen oldukça etkilendim bu konuda kendimi Fars diline verdim ve kısa sürede Farsçayı öğrendim. Aynı zamanda Endonezya dili olana Bahasayı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin en çok konuşulan dili olan Mandarin Çincesini, Bulgarca ve Romenceyi az da olsa bilmekteyim.

    Gezmeye hala daha devam eden Yavuz Akkurt, bilgi ve tecrübelerini yavaş yavaş geliştirdiğini ve bunu da sosyal medyada insanlarla paylaşarak aktarmaktadır.

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