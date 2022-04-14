Gezgin bir adam Yavuz Akkurt yurtdışı seyahat deneyimlerini anlattı

Çocukluktan beri gezmeye tutkum var bunu her fırsatta dile getiriyorum. ilk yurtdışı seyahatim olan Çin Halk Cumhuriyeti seyahatinden sonra ise bütün Asya ülkelerini gezme imkânım oldu. Bütün dünyayı yavaş yavaş dolaşmayı kendine hedef belirledim.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, İtalya, Almanya, Endonezya, İran başta olmak üzere tam olarak şu ana kadar 60 ülke gezdim ve bazı ülkelere defalarca gitme olanağım oldu. İran'ın kültüründen oldukça etkilendim bu konuda kendimi Fars diline verdim ve kısa sürede Farsçayı öğrendim. Aynı zamanda Endonezya dili olana Bahasayı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin en çok konuşulan dili olan Mandarin Çincesini, Bulgarca ve Romenceyi az da olsa bilmekteyim.

Gezmeye hala daha devam eden Yavuz Akkurt, bilgi ve tecrübelerini yavaş yavaş geliştirdiğini ve bunu da sosyal medyada insanlarla paylaşarak aktarmaktadır.