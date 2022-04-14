Ankara'da yaşayan Esra Hankulu, ağustos ayında evinde can verdi! Hankulu'nun kafasını sert bir zemine çarpması sonucu öldüğü belirlendi. O an yanında olan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Dün, davanın karar duruşması gerçekleşti.
"Esra'yı ben öldürmedim" diyen Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verildi. Olay günü evde bulunan Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'e ise delilleri karartmaktan 1 ay 6 gün hapis cezası verildi.
- Yaşam
- 14.04.2022 Gazete
Esra Hankulu katleden Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapsi cezası verilmesi vicdanları yaraladı
Ankara'da Esra Hankulu, ağustos ayında evinde öldü. Hankulu'nun kafasını sert bir zemine çarpması sonucu öldüğü belirlenerek yanında olan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Davanın duruşması gerçekleşerek Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verilmesi şaşkınlık yarattı.
Ankara'da yaşayan Esra Hankulu, ağustos ayında evinde can verdi! Hankulu'nun kafasını sert bir zemine çarpması sonucu öldüğü belirlendi. O an yanında olan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Dün, davanın karar duruşması gerçekleşti.