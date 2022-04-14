Esra Hankulu katleden Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapsi cezası verilmesi vicdanları yaraladı

Ankara'da yaşayan Esra Hankulu, ağustos ayında evinde can verdi! Hankulu'nun kafasını sert bir zemine çarpması sonucu öldüğü belirlendi. O an yanında olan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Dün, davanın karar duruşması gerçekleşti.







"Esra'yı ben öldürmedim" diyen Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verildi. Olay günü evde bulunan Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'e ise delilleri karartmaktan 1 ay 6 gün hapis cezası verildi.

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