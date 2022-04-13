Ünlü cerraha ikinci dava! Prof. Dr. Bora Farsak'a hapis isteminden sonra şimdi de 790 bin TL'lik tazminat şoku

6 YIL HAPİS İSTENİYOR

Elçin Şekerci'nin eşi Bülent Şekerci, eşinin vurulan iğneden dolayı rahatsızlandığını öne sürerek, Prof. Dr. Bora Farsak'tan şikâyetçi oldu. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Farsak savunmasında, hiçbir suçunun olmadığını belirtti. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Elçin Şekerci'nin ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğunu belirterek, Prof. Dr. Bora Farsak'ın uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığını ifade etti. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Prof. Farsak hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.