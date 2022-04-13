Şevval ayı ne zaman 2022? 🙏2022 Diyanet dini günler takvimi: Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İbadetlerini doğru zamanda ve eksiksiz yerine getirmek isteyenler İslamiyet'te önemi büyük olan günlerin tarihini öğrenmek istiyor. Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay olan Şevval ayı'nın ne zaman başlayacağı ve oruç ibadetinin hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN 2022?
Şevval ayı, Hac aylarından ilkidir. Ramazan ayının peşinden gelen bu mübarek ay, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlar. Şevval ayında oruç tutmak isteyenler bu tarihe dikkat ederek şevval ayını 30 Mayıs 2022 tarihinde uğurlayabilir.
ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULAR?
Şevval ayı orucu için şevval ayının başlaması gerekir. Bu orucu tutmak için Kurban ya da Ramazan Bayramı döneminden sonra uygun görülmemektedir.
Çünkü şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın 1. günü başlar.
Ancak bayramın 1. günü oruç tutulmaz. Şevval oruçları için bayramın ilk günü geçmelidir.
Her sene Hicri takvimin 10. ayında şevval ayı başlar ve oruç tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar.